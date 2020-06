Samsung Week, grossi sconti su elettrodomestici e smartphone con MediaWorld!

Mediaworld ha deciso di iniziare col piede giusto questa settimana, infatti ha inaugurato la cosiddetta “Samsung Week” con super sconti su elettrodomestici, Smart TV e Smartphone, tutti con il famoso marchio della società sud-coreana. La promozione è valida dall’8 giugno fino al 14 giugno, di conseguenza vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere questo grosso vantaggio.

Uno dei prodotti più interessanti è senz’altro il Samsung Galaxy S20, venduto a 800 euro circa anziché 929 euro. Questo dispositivo si contraddistingue per il suo processore Exynos 990, accompagnato da 8 GB di Memoria RAM e 128 di Memoria interna (in parte occupata da Android 10 con One UI, ma c’è la possibilità espanderla fino a 1 TB tramite MicroSD. Il comparto fotografico si questo smartphone è di tutto rispetto, infatti troviamo una tripla fotocamera posteriore con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Scansione codici QR, Audio zoom, Zoom ottico ibrido 3x, Zoom digitale 30x. Davanti, invece, troviamo una camera dual pixel con moltissime funzionalità per selfie da capogiro.

Cambiamo settore, concentriamoci su una Smart TV da non sottovalutare visto il nuovo prezzo di vendita. Stiamo parlando del Samsung UE55RU8000UXZT, una televisione con un pannello da 55 pollici e una risoluzione in 4K (3840 x 2160 pixel). Come se non bastasse, le potenzialità di questa TV sono davvero ottime grazie alla connettività WiFi + Ethernet, al Tuner Digitale Terrestre e Satellitare, e alle casse integrate. Il suo prezzo consigliato è di 799 euro, ma potete trovarlo a 499,99 euro fino alla fine di questa settimana.

Di seguito, invece, troverete una selezione di prodotti, in particolare quelli che godono di uno sconto davvero allettante. Se siete interessati, invece, alla lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo.

