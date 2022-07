Se cercate uno smartphone, una smart TV o un grande elettrodomestico e vi siete persi le fantastiche offerte del Prime Day, potrete rimediare cogliendo al volo una delle tante occasioni proposte nella Samsung Week di Mediaworld, che vi permetterà di acquistare il meglio del produttore coreano a prezzi paragonabili a quelli proposti da Amazon il 12 e 13 luglio.

Validi fino al 17 luglio, gli sconti del Samsung Week diventano più interessanti man mano che si aumenta il totale della spesa, che dovrà essere di un minimo di 250€. In tal caso, si avrà diritto a uno sconto di 50€, che verrà applicato direttamente a carrello. Con una spesa di almeno di 500€, invece, il portale vi garantirà un risparmio di 100€, mentre spendendo almeno 1.000€ si avrà diritto a uno sconto di 250€.

Una delle migliori occasioni di questa promozione, soprattutto per chi cerca uno smartphone top di gamma, è quella relativa al Samsung Galaxy S22 Ultra, il cui prezzo scenderà a 1.029€ al momento del checkout, a seguito di uno sconto di 250€ garantito dal portale a fronte di una spesa di almeno 1.000€. Quella proposta da Mediaworld riteniamo sia un’occasione ottima per chi non ha fatto in tempo ad approfittare delle offerte del Prime Day, in quanto vi permetterà di acquistare uno dei migliori smartphone del 2022 a un prezzo molto simile a quello rilasciato da Amazon nei giorni scorsi, con una differenza di soli 30€.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con tutti i crismi, nonché la migliore e forse l’unica alternativa valida per chi vuole sbarazzarsi del proprio Galaxy Note, senza però abbandonare la S-Pen. Il top di gamma del 2022 di Samsung, infatti, implementa il noto pennino che eravamo solito trovare nella serie Galaxy Note, abbandonata dal produttore coreano per integrare quelle che erano le tipiche funzioni che contraddistinguevano i modelli Note nella gamma “Galaxy S”, in particolar modo nel modello Ultra.

Il pennino, come saprete, permette allo smartphone di essere molto più produttivo, accedendo a scorciatoie e funzioni uniche che non sarebbero state possibili in assenza di quest’ultimo. Con il pennino, inoltre, potrete sfruttare appieno le applicazioni dedicate, come ad esempio quella della stessa Samsung, con la possibilità di prendere appunti, salvarli e condividerli semplicemente tirando fuori il pennino.

Se vi piace scattare le foto, allo stato attuale è difficile trovare uno smartphone che sappia fare meglio di Galaxy S22 Ultra, che può contare su un validissimo sensore a telescopico con zoom fino a 100x, oltre a quello principale da ben 108MP, con il quale potrete scattare anche in RAW a 16 bit.

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi articoli presenti sullo store, tra cui molti disponibili a prezzi super validi per questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina dedicata.

