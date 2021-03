Samung: super offerte più codice sconto su purificatori, aspirapolvere e microonde

Prosegue la nostra scoperta delle migliori offerte del giorno sul portale di Samsung, dove proprio in queste ore sono cominciate molte promozioni che riguardano purificatori d’aria, aspirapolvere e microonde che potranno essere vostri con ottimi sconti! Ma non è tutto, infatti fino al 31 marzo avrete l’opportunità di utilizzare il codice sconto PED10 e ricevere un extra sconto sui vostri acquisti, quello che dovrete fare è semplicemente inserire il codice nell’apposita sezione del carrello, con uno degli articoli della selezione proposta, ed il gioco è fatto! Poichè la promozione è molto conveniente e riguarda molti dispositivi che riguardano anche la salute, non possiamo far altro di consigliarvi di valutare l’intera selezione di prodotti proposta da Samsung.

Di tutti i prodotti presenti in questa selezione di Samsung, quello di cui vogliamo parlarvi nello specifico è la scopa elettrica Samsung Jet 90E Pet che potrete acquistare con uno sconto di ben 270€ dal suo tipico prezzo sul portale! Questa scopa elettrica, perfetta per chi possiede animali domestici, fa della potenza una delle sue maggiori caratteristiche infatti grazie all’impiego di un motore Digital Inverter Jet è in grado di raggiungere fino a 150W, e grazie alla particolare struttura multiciclonica interna viene ridotta al minimo la perdita di forza aspirante.

La scopa elettrica Samsung Jet 90E Pet è comoda da maneggiare, arrivando a pesare appena 1,45 kg e assicura il massimo comfort durante l’utilizzo. La maniglia ergonomica inoltre risulta molto comoda da impugnare, e i comandi per accendere e regolare la potenza sono facilmente raggiungibili dal pollice.

Samsung Jet 90E Pet ha poi una speciale spazzola turbo motorizzata che, al contatto con tutte le tipologie di pavimenti, riesce a generare una pressione omogenea al suolo, garantendo la rimozione di tutte le particelle di sporco, anche le più sottili. Come anticipato poi, Samsung Jet 90E Pet è una scopa elettrica in grado di soddisfare alla perfezione le pulizie quotidiane casalinghe che si devono fare in una casa con animali, grazie infatti ai numerosi accessori come la mini spazzola, la lancia per la polvere o il braccio flessibile per le superfici più alte, è possibile rimuovere i peli dai tessuti in una sola passata.

Oltre alla scopa elettrica Samsung Jet 90E Pet, vi ricordiamo che sullo store di Samsung sono tante le occasioni che potrete trovare, e per trovare quella giusta per voi non ci resta che consigliarvi di visitare l’apposita selezione proposta. Infine, prima di lasciarvi al vostro adcquisto di Samsung, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

