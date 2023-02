Se siete interessati a portare a casa dei prodotti tech a marchio Apple come tablet, noteboook, smartphone e accessori di vario genere, dovreste passare assolutamente sulla pagina Comet dedicata agli sconti di San Valentino, le cui offerte resteranno però attive solo fino al 19 febbraio. All’interno della sezione troverete, infatti, prodotti incredibili a prezzi da capogiro, con sconti che raggiungo anche il 25%!

Potrete trovare l’articolo perfetto per voi, scegliendo tra alcuni dei migliori notebook Apple fino a vari modelli di iPad e smartphone. Dato che la validità degli sconti in corso è piuttosto breve e non sappiamo quante siano le unità disponibili, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti nelle prossime ore!

Da menzionare, soprattutto se state cercando un tablet performante da portare sempre con voi, il fantastico Ipad Air da 10,9″ disponibile in tutte le colorazioni ad appena 659,00€ invece di 789,00€. Pur essendo leggero e sottilissimo, monta l’ottimo chip Apple M1 che vi consentirà di utilizzare diverse app contemporaneamente, sempre nella massima fluidità.

Il design allscreen, inoltre, da ancora più spazio alla bellezza, permettendovi di immergervi nella lettura, nella realizzazione di illustrazione oppure nella visione di contenuti in streaming. Lo splendido display Liquid Retina, in più, ha un’ampia gamma cromatica P3 per sfumature iper realistiche, un rivestimento antiriflesso e fantastiche tecnologie evolute come la True Tone.

Grazie alle due fotocamere evolute da 12MP, una frontale e una posteriore, potrete avviare videochiamate di ottima qualità, più naturali grazie alla funzione Inquadratura automatica e fare la scansione di documenti in maniera rapida e veloce. Non meno importante, potrete anche divertirvi a girare video e modificarli direttamente su iPad Air!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dei prodotti.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!