San Valentino si avvicina e volete approfittarne per prepararvi alle belle giornate in arrivo con un nuovo paio di sgargianti occhiali da sole per voi e la vostra dolce metà? In tal caso vi consigliamo di approfittare della fantastica promozione offerta da Hawkers in occasione della festa degli innamorati!

Aggiungendo al carrello due paia di occhiali da sole, occhiali con filtro luce blu o capi di abbigliamento avrete completamente in omaggio il prodotto meno caro. Inoltre, potrete usufruire anche della spedizione gratuita sui vostri ordini, e optare per l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna per tutti gli acquisti superiori ai 35,00€.

Gli articoli aderenti alla promozione sono veramente tantissimi, quindi troverete sicuramente il paio perfetto per voi e il vostro partner. Gli occhiali da sole di Hawkers vanno infatti incontro a qualsiasi stile: sobrio, elegante, appariscente e con lenti di tutte le forme e colori; ovviamente, le offerte si estendono a tutte le sezioni dello store, ovvero uomo, donna e unisex.

Potreste optare per esempio per gli occhiali da sole unisex “Dark One”, dal prezzo di 39,99€. Questo modello rappresenta un best seller assoluto nel catalogo di Hawkers per il suo look sobrio e adatto a qualsiasi volto e outfit. Come tutti i prodotti del brand si contraddistinguono per una qualità eccellente: le lenti ad alte prestazioni ottiche e polarizzate donano una visione senza riflessi, mentre la montatura garantisce il massimo comfort grazie alla leggerezza e flessibilità.

Per chi desidera un look elegante vi sono invece gli occhiali da sole da donna “Champagne Audrey”, disponibili a 54,99€ e in tantissimi colori differenti. Il modello stile farfalla si ispira alle linee sofisticate degli anni ’70 con una montatura trasparente e delle lenti marroni sfumate di marchio Eastman, uno dei leader mondiali in tecnologia di copoliestere. Forniscono infatti un equilibrio unico tra la trasparenza e la resistenza, proteggendo dai raggi solari pur non rinunciando al design.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in promozione sul sito di Hawkers, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata a San Valentino per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

