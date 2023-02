San Valentino è dietro l’angolo, e ancora non avete deciso cosa regalare alla vostra dolce metà? Fortunatamente Amazon viene in vostro soccorso, dato che un ampio catalogo di idee regalo presenti nella sezione creata appositamente per la festa degli innamorati arriverà in tempo per il 14 febbraio.

Nel catalogo sono presenti tantissime idee regalo per donna, uomo o adatte a entrambi i sessi, quindi riuscirete sicuramente a scovare il prodotto che fa al caso vostro, ricevendolo prima di martedì. Potrete dunque sorprendere il vostro partner con un dono azzeccato, dato che la scelta di prodotti è ampissima e accontenterà qualsiasi gusto e, soprattutto, budget.

Noi ci siamo occupati di spulciare la vasta selezione di prodotti proposta da Amazon, scovando le migliori idee regalo last minute in assoluto. Di seguito ve le riporteremo dunque in ordine di prezzo a partire dalla più economica, così che possiate trovare immediatamente l’articolo perfetto per le vostre tasche e, soprattutto, per i gusti del vostro partner.

Prima di passare alla selezione, ci teniamo a precisare che gli ordini arriveranno entro il 14 febbraio per coloro che sono iscritti al servizio Amazon Prime. Qualora non lo foste vi invitiamo a testare l’abbonamento, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi consentiranno di ricevere tutti i vostri acquisti in pochissimi giorni, oltre a usufruire della spedizione gratuita!

Le migliori idee regalo last-minute per San Valentino

Cuore Ferrero Rocher

Cosa c’è di più classico che regalare dei cioccolatini a San Valentino? Un regalo tanto tradizionale quanto sempre apprezzato, e per questo non potevamo non consigliarvi una deliziosa scatola a forma di cuore contenente 16 Ferrero Rocher. Con soli 9,99€ sarete sicuri di star acquistando un dono azzeccato, che farà addolcire il vostro partner e gli stamperà un sorriso sul volto.

Set 6 infusioni per Gin Tonic

Un altro dono che rappresenta quasi sempre una scelta sicura è l’alcool, e se volete sorprendere con un regalo diverso dalla solita bottiglia di vino vi consigliamo il set con 6 infusioni per Gin Tonic. All’interno della confezione sono contenuti diversi gusti di infusione con cui potrete creare facilmente deliziosi cocktail; vi basterà infatti immergere la bustina nel gin per qualche minuto, aromatizzandolo così con l’aroma che preferite. Insomma, sentirsi dei bartender provetti non è mai stato così facile, e potrete farlo con soli 9,99€.

Kit Cura Barba 12 in 1

Se il vostro uomo ama prendersi cura della propria barba, il regalo perfetto è il kit 12 in 1 di marca comozon, in offerta a 25,99€. La confezione include infatti qualsiasi strumento possa mai servire nella cura della barba, come un set di rasoi, spazzola, pettine, formici, 10 lame, balsamo, olio e crema. Tutti i prodotti sono creati con una formula naturale al 100% che non danneggia la pelle o i peli, bensì li renderanno estremamente morbidi e lucidi.

Piastra per capelli Bellissima Imetec

Passiamo dalla barba ai capelli con la piastra Bellissima Imetec Creativity, scontata a 30,99€ e perfetta per creare pieghe lisce, mosse o ricce. Le piastre si adattano alla ciocca per un risultato definito in una sola passata, e grazie al design curvo è estremamente versatile. Inoltre, la temperatura può essere regolabile da 150° a 230°, mentre il rivestimento in ceramica garantisce la protezione dei capelli dal calore, per chiome lucenti e pari a quelli di un salone professionale.

Portafoglio Uomo bugatti

Se vi siete stancati di veder andare in giro il vostro uomo con un portafoglio logoro, il regalo perfetto per questo San Valentino è quello di marca bugatti, disponibile a 39,95€ e in due colori, nero o marrone. Sobrio ed elegante, il prodotto è realizzato in vera pelle di alta qualità e presenta ben 8 scomparti per carte di credito, 5 tasche laterali, una finestra per la patente o la carta d’identità, 2 scomparti per banconote e una tasca portamonete. Insomma, il vostro partner avrà spazio a disposizione per riuscire a contenere tutto ciò che desidera, il tutto in un portafoglio dalle dimensioni contenute e adatto per essere tenuto anche in tasca.

Gioielli Swarovski Collezione Attract

Un regalo sempre apprezzato dalle donne sono i gioielli, soprattutto se si tratta di Swarovski. In particolare, vi consigliamo quelli della collezione Attract composta da collana e orecchini, che potrete acquistare separatamente o insieme per una sorpresa da sogno. Entrambi i prodotti presentano uno stile semplice ed estremamente elegante grazie ai cristalli caratteristici del brand, che risplenderanno sotto la luce del sole e si abbineranno a qualsiasi outfit.

Buono regalo Amazon

Se non sapete proprio cosa regalare al vostro partner per San Valentino, un’ottima alternativa è acquistare un buono Amazon con cui la vostra dolce metà potrà ordinare ciò che desidera. Avrete modo di personalizzare completamente il buono, decidendo non solo l’importo che preferite da 0,00€ a 5.000,00€, ma anche scegliendo il design e il messaggio da inserire. Inoltre, potrete anche stabilire la data di spedizione del coupon (ovviamente vi consigliamo il 14 febbraio!).

