Un cofanetto Smartbox

Regalare un viaggio è sempre un’idea vincente in occasione di San Valentino anche se sappiamo bene che non tutti sono a proprio agio con l’organizzazione logistica di alberghi, spostamenti e affini. Non temete però, perché una soluzione è a disposizione anche per chi non se la sente di organizzare tutto per filo e per segno! Stiamo parlando dei cofanetti Smartbox, prodotti facilmente reperibili su Amazon, grazie ai quali avrete il vantaggio di dover organizzare solo il minimo indispensabile per il vostro viaggio. Grazie ad un singolo cofanetto, infatti, potrete imbastire un’esperienza fuori porta di una serata, o anche di più che un paio di notti, selezionando tra tante idee diverse per stile e tematiche. I prezzi sono variabili, e si va da idee tematiche per lui o per lei, sino a pacchetti più specifici e strutturati, come quelli relativi ai soggiorni romantici per coppie, e dunque perfetti per San Valentino. Su Amazon i prezzi sono competitivi, anche rispetto ad un viaggio “fai da te”, e la scelta è davvero molto ampia.

Un mazzo di rose stabilizzate

Diventate un must del romanticismo, e dunque regalo ideale per una festa come San Valentino, le rose stabilizzate non sono altro che delle rose vere che, attraverso un procedimento di conservazione che le priva dell’acqua, restano morbide e “fresche” per anni, del tutto insensibili alle intemperie o anche solo all’incedere del tempo. Non a caso, hanno assunto l’appellativo di “rose eterne”, e possono restare in salute anche per 7 o 10 anni, a patto che siano adeguatamente conservate. Di norma, una sola rosa stabilizzata è considerata un regalo a sé, visto che il prezzo di una singola rosa così lavorata si attesta attorno ai 20/30 euro, in base anche al brand che la produce o alla sua confezione, più o meno rifinita. Ma che dire di un intero mazzo? Se proprio volete sorprendere la vostra metà, su Amazon è disponibile anche un intero bouquet da 12 rose, conservate in una splendida scatola, e confezionate per resistere ai segni del tempo ben oltre i limiti delle più comuni rose in commercio da fiorai e affini. Il prezzo, tutto considerato, non è nemmeno esorbitante, perché per 12 rose sborserete appena 135 euro, ovvero circa 11 euro per rosa, che non sono poi molti per un fiore stabilizzato, e qui c’è anche il bonus di una confezione regalo davvero splendida!

Una collana Swarovski

Come le rose, anche la gioielleria è diventata un must di una festa come San Valentino, ed in rete è possibile reperire idee in tal senso adatte a tutte le esigenze e tutte le tasche, senza necessariamente sfigurare. Nella nostra guida ai regali con budget entro i 30 euro, ad esempio, vi avevamo già proposto diverse idee, sfiziose ed accattivanti, senza poi spendere molto. Qualora, tuttavia, voleste decisamente puntare in altro, spendendo molto di più, allora il suggerimento che possiamo darvi è di guardare ai sempre bellissimi prodotti a marchio Swarovski, la cui fattura li ha – giustamente – consacrati tra i prodotti più amati e acquistati, specie nelle vesti di idee regalo. La scelta è ampia, ma noi vi suggeriremmo di puntare, almeno in questo caso specifico, alla splendida collana SWA Infinity, realizzata con un pendente dalla fattura di due cuori intrecciati, impreziositi da cristalli di Swarovski, e con un mix di diverse placcature. Un articolo bellissimo e romantico, il cui aspetto è ideale come regalo per una festa di San Valentino, ed il cui prezzo è anche molto competitivo, visto che parliamo sì di 125,00€, ma spesso tale prezzo è scontato, quanto meno su Amazon, e la si può facilmente trovare anche a meno di 100 euro!

Kodak Mini Shot 2 Retro

Ecco una proposta davvero sfiziosa e divertente, che potrebbe risultare come regalo ideale per chi, ad esempio, ha la passione per i selfi, o non disdegna qualche scatto nel corso delle proprie uscite o, perché no, dei propri viaggi. Stiamo parlando della compatta e graziosa Kodak Mini Shot 2 Retro, una fotocamera digitale a stampa immediata, capace di stampare foto in formato 5×8 cm, che potrete ottenere sia come foto classiche, che in stile Polaroid. Forte della tradizione fotografica di Kodak, la Mini Shot 2 Retro realizza scatti puliti, a fuoco e impeccabili, e permetterà la stampa di foto non solo bellissime, ma persino resistenti all’acqua o alle ditate, grazie alla tecnologia “Kodak 4pass”, che offre una stampa eccezionale grazie alla qualità superiore della carta fotografica in dotazione. Ed a proposito di quest’ultima: la Kodak Mini Shot 2 Retro arriverà a vostra con una ricarica inclusa da 8 foto + 2 confezioni di carta, per un totale di 68 stampe! Dal design piacevolmente vintage, e dal corpo resistente e compatto, la Kodak Mini Shot 2 Retro è un’idea regalo originale e divertente, che può facilmente diventare la compagna ideale di tanti momenti romantici… ed indimenticabili!

