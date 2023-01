Manca ancora un bel po’ all’arrivo di San Valentino ma, al netto di questo, pensiamo sia quanto meno il momento di cominciare a pensare a quale potrebbe essere il regalo perfetto per la persona amata, anche e soprattutto per evitare quello che è il rialzo dei prezzi che, di norma, si verifica nei pochi giorni antecedenti il 14 di febbraio.

L’anello con i nomi

Per cominciare abbiamo pensato di “restare sul classico”, proponendovi uno degli artcoli che più comunemente si regalano San Valentino ai propri partner, a prescindere dal sesso, ovvero gli anelli, da sempre considerati il simbolo di un’eterna promessa d’amore. Il punto, semmai, è come poter regalare un bell’anello con un budget al di sotto dei 30 euro, e la nostra risposta è questa: puntare a qualcosa di sfizioso e personalizzabile. La proposta del caso? Questo sfizioso anello in ottone rodiato, la cui particolarità è quella di poter essere inciso con ben due nomi sulla sua superficie, con un effetto davvero romantico e gradevole. Il prezzo proposto di appena 16,99€ lo rende un affare, ed il fatto di poterlo personalizzare a piacimento, lo rende ancor più sfizioso e “sentito”. Ovviamente, come sempre nei casi di prodotti da personalizzare ad hoc, il suggerimento è quello di acquistarli quanto prima, così che essi possano arrivarvi a casa per tempo, e nonostante i tempi di lavorazione.

La collana personalizzabile con il nome

Qualora un anello non facesse al caso vostro, non temete! C’è un altro gioiello personalizzabile, e dal prezzo conveniente, al quale potrete guardare senza temere per la salute del vostra portafoglio. Su Amazon, infatti, c’è spazio anche per questa splendida collana personalizzabile, realizzata in argento 925 nichel free anallergico, e che potrete liberamente personalizzare con il nome della persona cara. Disponibile nelle colorazioni silver, oro e rosa, questa collana è prodotta in Italia, ed il suo pendente altro non è che un nome proprio, che potrete liberamente scegliere, e che verrà lavorato in modo preciso e pulito, restituendo l’effetto di una scritta in corsivo, stilosa e leggibile. L’attenzione del produttore è davvero notevole perché, ad esempio, si prodigherà di trasformare le lettere “o” o “a”, oppure i puntini sulle “i” in cuori, conferendo alla scritta un aspetto più carino ed a tema con la festa di San Valentino. Ovviamente, tale perizia richiede un po’ di tempo, pertanto conviene davvero ordinare subito l’articolo, onde evitare i rischi di non riceverlo per tempo!

I bracciali di coppia

Chiudiamo la nostra proposta relativa ai prodotti di gioielleria con questi graziosi bracciali, realizzati in acciaio inossidabile, e venduti esclusivamente in coppia. Si tratta di due bracciali di ottima fattura e di dimensioni diverse, così da adattarsi perfettamente ad un polso maschile ed uno femminile. La particolarità è, però, tutta nella loro decorazione, in quanto sulla loro parte frontale presentano il disegno stilizzato di un cuore, diviso a metà, anche per colorazione, con ambo le parti impreziosite da un piccolo zircone. Un regalo semplice ma ben realizzato, ideale per una coppia affiatata ed inseparabile.

La targa con il codice musicale di Spotify

Se dobbiamo parlare di “best seller” del periodo di San Valentino, tuttavia, non è ai gioielli e affini che dobbiamo guardare, ma ad una targa di plastica! Non una qualsiasi, certo, ma a questa targa personalizzabile, ormai saldamente tra i prodotti più venduti di Amazon (anche al di fuori delle feste) la cui caratteristica è quella di poter essere personalizzata non solo integrando una foto di coppia, ma anche una canzone con tanto di titolo. Ovviamente la targa non integra al proprio interno speaker o simili per l’emissione della musica ma, in maniera anche abbastanza geniale, include su di sé l’incisione di un “codice Spotify“. Si tratta di codici che, scansionati tramite l’app di Spotify (parliamo di quella ufficiale, quindi non temete), possono rimandare direttamente all’ascolto di un brano specifico, facendo sì che questa targa con foto, di fatto, includa la vostra canzone del cuore. Come se non bastasse la targa in sé, stampata a laser su plexiglas, è dotata anche di una basetta luminosa, il tutto alla modica cifra di appena 26,90€!

I calici personalizzabili

Ed a proposito di personalizzazioni: se volete restare sul tema ma, al contempo, cercate qualcosa che sia davvero diverso dal solito, allora vi suggeriamo di rivolgervi a quella che è una delle novità assolute degli ultimi anni, ovvero i calici da vino che, diffusisi anche su Amazon, possono essere acquistati in coppia per appena 26,00€! Un prezzo davvero ottimo, anche perché parliamo di due calici in vetro, nella classica capienza da 500 ml, sulla cui superficie è stampato un motivo con due amanti stilizzati intenti ad amoreggiare. Sotto di esso, può poi essere inciso il proprio nome e quello della persona amata, così che le serate in coppia in compagnia di una buona bottiglia risultino più romantiche che mai. Anche qui, spedizione rapida certo, ma a patto di attendere i tempi di realizzazione del prodotto. Non temete, arriveranno per tempo, ma meglio non attardarsi troppo!

