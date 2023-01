ATTENZIONE Uno o più prodotti di questa selezione sono relativi a birra, vini o superalcolici. Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

San Valentino non è proprio dietro l’angolo, e questo lo sappiamo bene, tuttavia acquistare per tempo i regali giusti, soprattuto al giusto prezzo, non è cosa da poco e, anzi, specie in questo periodo di grandi difficoltà economiche può essere faccenda non semplice. Per questo, ma soprattutto per evitarvi quella che è una ricerca, speso spasmodica, tra i più disparati rivenditori online (e non), anche quest’anno abbiamo pensato di venire in vostro soccorso, proponendovi un ricco compendio di articoli dedicati proprio alle idee regalo per San Valentino offrendovi, anzitutto una guida dedicata ai prodotti da prendere in considerazione con un budget sotto i 10€, e poi un articolo contenente quei regali che potreste portarvi a casa con una spesa massima di 30 euro.

Oggi, invece, alziamo ulteriormente il tiro, ed abbiamo selezionato per voi quelli che potrebbero essere i regali perfetti per chiunque abbia nel portafogli un badget entro i 50 euro, o giù di lì. Così da creare un terzo compendio di proposte utili al confezionamento della perfetta Valentina 2023!

Ancora una volta si tratta di una guida agli acquisti che ci prodigheremo di aggiornare presto, così che entro l’ultima data utile per i vostri acquisti possiate rintracciare un regalo che non solo si adatti alle vostre tasche, ma anche e soprattutto ai vostri gusti, guidandovi verso acquisti per cui vale davvero spendere il vostro denaro.

Come sempre, nell’effettuare la nostra selezione abbiamo attinto alle ricchissime pagine di Amazon che, in quanto leader del mercato, potrà anche garantirvi la ricezione dei prodotti in tempo per San Valentino, specie qualora siate clienti Amazon Prime, servizio – a nostro giudizio – da sottoscrivere assolutamente, specie considerando l’enorme risparmio che si può avere nel non pagare le relative spese di spedizione!

In questo modo potrete effettuare i vostri acquisti senza il rischio di ritardi o rallentamenti, e senza addossarvi alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo del prodotto! Inoltre, grazie ad Amazon Prime avrete la possibilità di accedere a tantissimi servizi extra, tra cui l’apprezzatissimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo!

La lampada personalizzabile

Ecco un regalo di coppia sfizioso e personalizzabile che, ne siamo certi, farà la gioia di tantissime coppie tra di voi. Si tratta di una lampada, che può essere acquistata e personalizzata direttamente su Amazon, ed il cui risultato finale ricalcherà le forme e l’aspetto di una foto scelta da voi per l’occasione. Il risultato è francamente impagabile, e l’effetto è pulito e preciso, grazie ad una tecnica di incisione computerizzata a laser che, al millimetro, seguirà le linee della foto su di una sagoma in plexiglass. D’atmosfera e pensata per rendere indimenticabile un ricordo prezioso, questa lampada dispone di piccoli LED di luce bianca, che l’aiutano a rappresentare senza dubbio un regalo pregevole, visto anche il prezzo contenuto. Ovviamente richiede una certa lavorazione da parte del produttore, quindi meglio ordinarla subito onde riceverla per tempo!

Il bouquet di fiori Lego

Se volete restare sul classico ma con un tocco di eclettismo, allora vi suggeriremmo di partire da qui, sostituendo i classici fiori, ormai abusatissimi, con questo bellissimo set Lego Ideas, grazie al quale è possibile costruire da zero un grazioso bouquet di fiori, con addirittura la possibilità di sbizzarrirsi nella creazione di 10 diverse tipologie di fiori ispirati a rose, bocche di leone, papaveri, astri, margherite, ed erbe. Generalmente venduto a 49,99€, ma spesso in sconto su Amazon, il bouquet di fiori Lego è composto da 756 pezzi, ed è stato pensato per essere esposto direttamente in un vaso, proprio come n vero mazzo di fiori. Comprensivo di parti mobili e orientabili, questo bouquet Lego è certamente un regalo originale, e persino romantico a modo suo.

Un set di prosecco + bicchieri

Ok, questo forse è più un regalo di coppia che un regalo diretto solo al proprio partner, ma una volta tanto diremmo che va bene lo stesso, specie quando il prezzo è così invitante e la confezione così bella. Per soli 39 euro, infatti, potrete portarvi a casa questo splendido set regalo contenente una bottiglia di prosecco Valdobbiadene DOCG Superiore a marchio Elèm, con annessi 2 splendidi bicchieri in cristallo per la sua degustazione. Il tutto confezionato in una scatola elegante e pregiata, più che degna della Festa degli innamorati. Ottenuto dalle migliori uve di Glera, cresciute sulle colline di Valdobbiadene, questo prosecco è uno spumante brut dal colore giallo paglierino e dal gusto rotondo, perfetto per accompagnare un aperitivo o per concludere una serata. Un regalo certamente “insolito” rispetto agli standard di questa festa, ma più che sensato se si vuole dare alla propria serata quel tocco di eleganza in più.

Un cofanetto Smartbox

Regalare un viaggio è sempre un’idea vincente in occasione di San Valentino anche se sappiamo bene che non tutti sono a proprio agio con l’organizzazione logistica di alberghi, spostamenti e affini. Non temete però, perché una soluzione è a disposizione anche per chi non se la sente di organizzare tutto per filo e per segno! Stiamo parlando dei cofanetti Smartbox, prodotti facilmente reperibili su Amazon, grazie ai quali avrete il vantaggio di dover organizzare solo il minimo indispensabile per il vostro viaggio. Grazie ad un singolo cofanetto, infatti, potrete imbastire un’esperienza fuori porta di una serata, o anche di più che un paio di notti, selezionando tra tante idee diverse per stile e tematiche. I prezzi sono variabili, e si va da idee tematiche per lui o per lei, sino a pacchetti più specifici e strutturati, come quelli relativi ai soggiorni romantici per coppie, e dunque perfetti per San Valentino. Su Amazon i prezzi sono competitivi, anche rispetto ad un viaggio “fai da te”, e la scelta è davvero molto ampia.

