State valutando l’acquisto di un nuovo articolo tech, magari uno smartphone oppure un tablet da portare con voi in università o al lavoro? Le super offerte disponibile per San Valentino da Mediaworld sono proprio ciò che fa al caso vostro, ma se volete acquistare qualcosa dovete affrettarvi! Le promozioni, con sconti che toccano anche il 40%, valgono solo fino a questa sera.

All’interno della sezione creata appositamente dal sito, potrete trovare davvero di tutto! A partire da smart TV di ottima qualità, iPad a marchio Apple e accessori per il vostro smartphone fino al lato gaming, giochi per Nintendo switch e simulatori di corsa compresi. Per questo, il nostro consiglio è di non farvi scappare le offerte a disposizione, valutando il prodotto perfetto per voi e acquistandolo quanto prima possibile.

In ambito Smart TV, va menzionata assolutamente la Samsung QE55Q60BAUXZT da 55″ Ultra HD 4K disponibile ad appena 627,99€ invece di 1.049,99€. Il modello in questione vi garantisce il 100% di volume colore con Quantum Dot, una riproduzione fedele e vibrante di ogni sfumatura grazie alla tecnologia HDR e delle immagini realistiche, con chiarezza e dettagli davvero sorprendenti. Dunque, sarete sempre certi di stare fruendo di contenuti in una delle migliori qualità possibili!

Da menzionare con attenzione anche il comparto audio, il Dolby Atmos infatti offre un’esperienza surround di nuova generazione, con altoparlanti a canale superiore che creano un’atmosfera di livello cinematografico. In questo modo, sarete completamente travolti da film, serie TV e videogame, senza perdere dettagli di dialoghi, brani musicali e altro ancora!

Altrettanto importante, avrete la possibilità di scoprire numerosi contenuti nuovi grazie a Samsung Smart Hub. Grazie a quest’ultima, in pochi passaggi potrete accedere ai programmi, ai giochi e alle app che preferite. Inoltre, avrete la possibilità di organizzare e personalizzare le impostazioni sul vostro telefono per aggiungere i contenuti che volete ai vostri preferiti, senza perdere tempo per ritrovarli.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo in questione.

