San Valentino ormai si avvicina e, come sempre, abbiamo cercato di offrirvi una ricchissima selezione di idee regalo e sconti, così da favorirvi nella ricerca di quello che potrebbe essere il regalo perfetto per i vostri partner, ovviamente con un occhio di riguardo al portafogli, per quanto possibile.

In tal senso, siamo felici di segnalarvi che, tra i vari brand scesi in campo per la festa degli innamorati, ce n’è anche uno che non teme rivali e che, ormai da anni, è tra i protagonisti indiscussi delle stagioni dedicate ai regali. Di chi si tratta? Ovviamente di Pandora, che per l’occasione ha appena deciso di dare il via ad una ricchissima tornata promozionale, che vi permetterà di acquistare ben 3 gioielli, ricevendo in regalo il terzo di essi dal prezzo meno caro!

In sintesi stiamo parlando del classico “3X2”, a dir poco raro sui prodotti della gamma Pandora, e che risuona ancor più conveniente se si pensa al periodo in cui ci troviamo, ovvero quello di San Valentino, quando i gioielli, ma soprattutto i famosissimi “Charm”, ovvero gli accessori con cui si possono comporre e arricchire i bracciali, vanno a dir poco a ruba!

La cosa intrigante di questa promo è che anche la scelta relativa ai prodotti che beneficiano di questa offerta è decisamente ampia, ed include collane, bracciali, orecchini, ma anche alcuni prodotti nati in collaborazione con i marchi Disney e Marvel, che faranno la gioia di chiunque sia a caccia di un regalo con i fiocchi e a tema!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al sito Pandora dove, cliccando sul banner presente in home, e relativo all’offerta 3X2, avrete la possibilità di dare un’occhiata all’intero catalogo di articoli e gioielli in offerta!

