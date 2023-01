I gioielli sono da sempre un idea regalo raffinata, elegante e in grado di assicurarvi un’ottima figura in qualsiasi occasione e festività. Per questo, nel caso foste ancora in alto male nella ricerca di un prodotto per la vostra dolce metà, in vista di San Valentino, vi consigliamo di dare uno sguardo ai super sconti disponibili da Pandora.

Nella sezione apposita, troverete gioielli in ribasso fino al 30%, a partire da semplici collane e orecchini, fino a veri e propri articoli rifiniti a mano, per ogni budget e gusto. Dunque, se siete interessati a portare a casa un ottimo regalo a un prezzo imbattibile, vi consigliamo di acquistare entro e non oltre il 14 febbraio!

Menzione speciale al Set Cuori Rossi disponibile ad appena 99,00€ invece di 138,00€, contente orecchini e collana. I primi sono caratterizzati da cristalli rossi sfaccettati, a forma di cuore e in una montatura a tre elementi in Argento Sterling.

Anche la collana presenta un pendente in cristallo rosso a forma di cuore, fissato a una catena in Argento Sterling 925, regolabile su due lunghezze. Il pendente, inoltre, è inserito in una montatura rifinita a mano e decorato da una fila di pavé lungo i lati. La barretta con logo Pandora e le piccole pietre di zirconia cubica rotonde aggiungono ancora più brillantezza alla chiusura.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Pandora dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

