SanDisk Extreme: l’SSD portatile resistente all’acqua, ad un prezzo da urlo!

Amazon ha intenzione di sorprendere i suoi clienti prima dell’inizio del Black Friday con un numero strepitoso di promozioni. Infatti, recentemente ha inaugurato una nuova iniziativa che coinvolge i migliori articoli di SanDisk, come nel caso di schede di memoria, SSD portatili ed esterne, hard disk esterni e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

La lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata. L’obiettivo del colosso statunitense è proprio quello di rispondere a quante più esigenze, ma tra le offerte più interessanti troviamo quella dedicata al SanDisk Extreme SSD NVMe Portable da 1 TB. Originariamente disponibile a 163,75€, è ora venduto a “soli” 128,99€, grazie ad uno sconto del 21% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 34,76€. In alternativa, potrete beneficiare del finanziamento a tasso zero con cinque rate mensili di Amazon da 25,80€.

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale, data la sua capacità e le sue specifiche tecniche. Innanzitutto, grazie alla tecnologia NVME, le prestazioni sono superlative, infatti vanta una velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e una velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s. Dunque, si tratta di un’unità di storage portatile ad alta capacità, perfetta per tutti i creatori di contenuti.

A tutto questo si aggiunge un involucro super resistente in silicone, che può annullare tutti i danni provocati da cadute di massimo due metri, oltre alla certificazione IP55 che garantisce una protezione contro acqua e polvere. Sulla scocca è presente anche un pratico moschettone per agganciare questa unità saldamente al passante o allo zaino per maggiore sicurezza.

Tra le sue specifiche troviamo anche la crittografia hardware integrata AES a 256 bit che permette di mantenere riservati tutti i contenuti con una protezione via password. Insomma, un prodotto eccellente, ora disponibile ad un prezzo davvero interessante. Chiaramente, questo SSD portatile non rappresenta l’unica offerta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

