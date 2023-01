Se siete alla ricerca di una proposta ideale per dormire sempre al caldo e consumare drasticamente meno sulla bolletta di fine mese, vi invitiamo a dare uno sguardo allo Scaldasonno Imetec matrimoniale in super sconto su Amazon! Si tratta senza dubbio di uno gli articoli con il miglior rapporto qualità/prezzo, ideale da utilizzare in queste rigide nottate invernali. Per il momento, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 107,99€ invece di 159,99€.

Lo Scaldasonno Imetec è un vero e proprio coprimaterasso in lana che si fissa grazie ai comodi angoli elasticizzati e vi permette di impostare una temperatura confortevole, per dormire al meglio. Il prodotto è realizzato in resistente tessuto anallergico trapuntato di alta qualità e si adatta alla perfezione ad ogni genere di materasso, anche a quelli in memory foam di ultima generazione. Dunque, un’offerta imperdibile, da sfruttare fintanto che potete!

Da menzionare l’ottima qualità del tessuto utilizzato, tutto Made in Italy, 50% lana e merino, l’ideale per dormire nel miglior modo possibile e lavarlo direttamente in lavatrice, quando necessario. Essendo provvisto di un doppio telecomando elettronico a LED, vi consentirà di impostare in qualunque momento una delle 2 temperature disponibili, in base alle vostre specifiche preferenze.

Non meno importante, il sistema Electro Block che vi garantisce la massima sicurezza grazie al sistema di controllo digitale, con funzione di auto-diagnosi ad ogni accensione. In questo modo, verifica l’efficienza e la sicurezza di tutti i componenti dello scaldasonno, monitorandolo anche durante l’uso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

