Le scarpe da ginnastica sono degli ottimi alleati nel corso delle vostre giornate, che sia per supportarvi durante ogni tipo di allenamento o per camminare da una parte a l’altra per lavoro o studio non fa differenza. Dunque, trovare un buon paio di scarpe sportive è fondamentale, si tratta di un un acquisto che va ponderato in base alle proprie specifiche necessità e al modello di riferimento. All’interno dell’articolo oggi, lo scopo è proprio riuscire a guidarvi nell’acquisto di un prodotto perfetto per voi dato che le tipologie di scarpe da ginnastica sono numerosissime e, differentemente da quanto potreste pensare, tutte molto diverse tra loro. Nella nostra guida spiegheremo nel dettaglio le caratteristiche da osservare con estrema attenzione e vi mostreremo alcuni dei modelli più validi e interessanti sul mercato.

In primis, un paio di scarpe da ginnastica deve essere comodo, pronto a resistere alle tensioni e dotato di una buona traspirazione per essere effettivamente un prodotto di buona qualità. Come detto esistono diverse varietà di calzature sportive che si possono dividere in base ad alcune caratteristiche tecniche, ai materiali utilizzati, alla forma e a molto altro ancora. Questo perché, oltre a potervi accompagnare nella quotidianità, questi articoli sono spesso pensati per supportare voi e i vostri piedi in specifiche pratiche sportive. Alcuni esempi possono essere le scarpe da tennis, le scarpe da basket, le scarpe da corsa e molte altre ancora, realizzate proprio per aiutarvi a gestire l’allenamento nel massimo della comodità e della sicurezza.

Non bisogna essere particolarmente rigidi nella valutazione di questi aspetti solo nel caso steste pensando di utilizzarle principalmente per normali camminate o come scarpe da tutti i giorni. Dunque, vediamo alcuni articoli, differenziati per versatilità, tipologia di suola e molto altro ancora, prima di entrare nel dettaglio delle molteplici caratteristiche tecniche che possono influenzare la vostra scelta finale.

Le migliori scarpe da ginnastica

New Balance 574 Core – le più versatili

Queste New Balance sono caratterizzate dalla silhouette iconica tipica dagli anni ’80, un vero e proprio must have nella vostra scarpiera. Si tratta di un modello che sfrutta la bellezza e la sicurezza del “classico” con le tecnologie più moderne, combinando al meglio lo stile retrò e gli elementi di design più recenti rendedole un’opzione ideale per tutti i giorni e per tutte le occasioni. Sono estremamente versatili, non solo per lo stile ma anche per la forma che unisce una scarpa da strada a una da trail running. Il modello 574 è nato come scarpa per correre e, negli anni, ha continuato a farsi strada sul mercato diventando una delle calzature più comode da portare ovunque.

PUMA Tazon 6 – per la corsa

Le sneakers da corsa PUMA Tazon 6 sono ideate per tenervi a terra in maniera estremamente stabile, anche durante i movimenti più concitati. Ovviamente, sono dotate di un’ottima ammortizzazione che garantisce sicurezza al vostro piede durante gli stacchi, sostenendoli e assicurandovi una presa ottimale praticamente su qualsiasi superficie. Il modello a marchio PUMA è stato progettato accuratamente per non farvi sbilanciare, pur riuscendo a donarvi maggiore leggerezza, aderenza, supporto dell’arco plantare e traspirabilità rispetto a molti altri modelli disponibili sul mercato.

PUMA Uproar Hybrid Court ASG Fade – per il basket

Le Uproar Hybrid Asg, sono un’opzione estremamente comoda, sicura ed esteticamente impeccabile per chi tra voi sta cercando delle calzature adatte al basket. Come ben saprete la forma e la tenuta di un paio di scarpe simili sono fondamentali per la resa ottimale in partita e, non meno importante, grazie al collo alto e stretto al punto giusto vi evitano movimenti scorretti e pericolosi durante le partite. Il modello PUMA è caratterizzato da una tomaia in rete che le rende leggere e super traspiranti, un estrattore del tallone per una maggiore facilità d’uso, una soletta confortevole e una suola in gomma per il massimo della presa e della trazione.

Nike Phantom Vsn Elite DF SG – per il calcio

Nike ha realizzato queste scarpe utilizzando un materiale sintetico che offre delle ottime prestazioni sia per quanto riguarda i terreni bagnati, sia per quelli asciutti. Le performance di qualità eccellente sono assicurate dai tacchetti posizionati scrupolosamente col fine di garantire un ottimo controllo della palla e un movimento rapido ma molto saldo. Allo stesso tempo la mancanza di lacci è ciò che vi serve per avere la massima sicurezza durante tutti i movimenti sul campo.

New Balance Fresh Foam 1080 V11 – le più ammortizzate

All’interno della nostra lista, tornano nuovamente le New Balance ma questa volta nella versione più ammortizzata ovvero con il modello New Balance Fresh Foam 1080 v11. Si tratta di un’ottima scarpa da allenamento su diverse distanze. La separazione della suola esterna dall’intersuola è dovuta alla tecnologia Fresh Foam X che si occupa di rendere la scarpa molto leggera e confortevole favorendo un assorbimento degli urti assolutamente impareggiabile. È dunque il paio di scarpe perfetto se state cercando la massima ammortizzazione e traspirazione possibile, elementi fondamentli per chi cerca delle prestazioni di alta qualità anche durante una lunga corsa.

Come scegliere le scarpe da ginnastica

Una scelta adeguatamente ponderata della scarpa da ginnastica è importante al fine di garantirvi una buona resa sportiva senza compromettere la salute generale di schiena e articolazioni, che sia per lavorare tutto il giorno in piedi o per praticare corsa o basket. Diventa quindi fondamentale scegliere il modello giusto che più si adatta alle vostre esigenze specifiche. In commercio esistono scarpe di diverso materiale, forma e destinate a diversi utilizzi. Di solito le scarpe da ginnastica sono fatte di materiali tecnici leggeri e molto confortevoli, pensati per dare al piede il giusto sostegno per poter riuscire a dare il massimo in ogni movimento con il minimo sforzo.

Per questo vengono realizzate scarpe per la palestra, per correre, per fare camminate, pallacanestro e così via. La maggior parte delle scarpe sportive, inoltre, sono provviste di moderni sistemi di traspirazione che permettono al piede una piacevole sensazione di freschezza anche dopo un utilizzo molto prolungato. Dunque, al momento della scelta dovrete valutare con attenzione materiali, resa della scarpa, livelli di ammortizzazione e molto altro ancora. Nella nostra guida vi spiegheremo attentamente quali sono le caratteristiche più interessanti e anche come valutarle con particolare attenzione all’utilizzo che vorrete farne.

Per cosa userete le scarpe da ginnastica?

La prima domanda da farsi al momento dell’acquisto è: che tipo di attività devo svolgere con le nuove scarpe da ginnastica? La tipologia di allenamento a cui dedicarsi fa davvero la differenza nel momento della valutazione, poiché molte caratteristiche che vanno bene per determinati sport sono drasticamente scorrette per altri. Questo perché ogni sport viene praticato su terreni differenti, spesso in condizioni climatiche variabili e attraverso movimenti del corpo diversi. Quindi, solo dopo aver compreso se state cercando un modello specifico o una sneaker versatile per tutti i giorni potrete cominciare effettivamente a guardare con attenzione.

Le tipologie di allenamento sono davvero moltissime, per questo è fondamentale comprendere con la massima attenzione quali siano le caratteristiche perfette in base ai movimenti collegati allo sport che avrete intenzione di praticare. Per esempio per gli allenamenti con intervallati ad alta intensità (ovvero gli HIIT) con movimenti intensi ed esplosivi in tutte le direzioni come salti, squat e affondi servono calzature pensate per assorbire molto bene l’impatto, pur essendo molto leggere e stabili. Vi serve quindi un modello con forte supporto laterale per aiutare a stabilizzare il piede, una buona ammortizzazione per assorbire gli urti, un profilo solido e basso per la stabilità, e un avampiede ampio e flessibile per permettere al piede di distendersi e di flettersi naturalmente.

Diverso è il discorso per la pallacanestro, in cui dovrete valutare al meglio il supporto offerto alle caviglie addirittura in base allo stile di gioco e del ruolo che occupate in campo. Ogni ruolo infatti dovrebbe utilizzare un supporto della giusta altezza tenendo presente anche le vostre caratteristiche fisiche. Nel caso di attività calcistiche, dovrete scegliere un modello che vi assicuri un’ottima stabilità e un’ottima leggerezza, senza scordare che va osservato con attenzione anche il terreno sui cui si andrà a giocare. Per sollevamento pesi e allenamento muscolare, invece, dovrete puntare su stabilità, presa e potenza per ottimizzare i vostri movimenti al massimo. Alcuni atleti preferiscono allenarsi a piedi nudi per avere una stabilità naturale, altre persone preferiscono una scarpa che offra una presa salda sul terreno, così da avere una base stabile che eviti scivolamenti e che abbia una buona tomaia di supporto e una suola rigida.

Quale tipologia è più versatile?

Sappiamo che ve lo state domandando e che molti di voi non cercano una scarpa da corsa o una da calcio, bensì vogliono un prodotto pensato per fare “un po’ di tutto” senza sentire la necessità di cambiare modello. In effetti, tra le calzature più adatte a un maggior parterre di attività, c’è indubbiamente la tipica scarpa da cross training che fornisce stabilità e un certo assorbimento degli urti che si svolgono in palestra, inclusi gli allenamenti su tapis roulant e spinning.

Dunque, se state cercando di concentrarvi su uno o due allenamenti specifici, o volete migliorare le vostre prestazioni in una pratica in particolare, sconsigliamo vivamente l’acquisto di un prodotto generico.

Il numero e il modo in cui calzano

Ovviamente non tutte le scarpe da ginnastica e i marchi calzano nella stessa identica maniera. Per questo, al momento di acquistare un prodotto di questo tipo, è bene provare e valutare con attenzione la maggiore o minore vestibilità di ogni tipo di prodotto. Ovviamente un determinato modo di calzare è anche strettamente legato al tipo di scarpa e alla tipologia di esercizio per cui è pensata. Un modello da basket, quindi, avrà una vestibilità molto diversa da uno per il tennis, per esempio.

Quindi, alcune scarpe sono studiate appositamente per resistere a repentini cambiamenti di peso, a sforzi particolari e magari sfruttano anche una soletta differente, pensata proprio per migliorare le vostre prestazioni durante l’attività sportiva o durante una camminata. Guardando alla zona inferiore della calzatura, la maggiore o minore lavorazione della suola assicura un grip adeguato con una capacità della scarpa di adattarsi nel migliore dei modi al terreno, garantendovi il massimo del comfort durante i vostri esercizi.

La traspirabilità

Le migliori scarpe da ginnastica disponibili sul mercato sono in possesso di una tomaia in mesh altamente traspirante. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare assolutamente e da non dare per scontato anche se pensate di utilizzarle per fare delle lunghe camminate o per assistervi durante una giornata qualsiasi. Questo perché, grazie ad una tomaia traspirante, è possibile ottenere una corretta circolazione dell’aria in modo che la pelle del piede resti fresca e asciutta. Grazie al maggior comfort assicurato da questa caratteristica, risulterà molto più piacevole allenarsi anche a lungo e potrete scongiurare fastidiosi problemi ai piedi, spesso causati dall’umidità dovuta all’eccessivo accumulo di sudore.

L’ammortizzazione

Durante gli esercizi del proprio allenamento e anche nel corso di una semplice camminata, o di una giornata di lavoro, si effettuano moltissimi movimenti che creano vibrazioni e urti anche piuttosto importanti per i nostri piedi e per il nostro corpo. Per questo motivo è fondamentale scegliere accuratamente delle scarpe da ginnastica che possano garantire la migliore ammortizzazione. Le solette che vi assicurano questo aspetto, sono quelle realizzate in gel oppure in memory foam e permettono di minimizzare di moltissimo l’effetto degli urti, dato che assorbono tutte le vibrazioni di cui vi abbiamo parlato. Dunque valutare un buon livello di ammonizzazione è fondamentale a prescindere e, nel caso siate interessati a scarpe da corsa, risulterà indispensabile valutare l’acquisto di calzature particolarmente confortevoli da questo punto di vista.

Materiali e forma

Anche la scelta dei giusti materiali è assolutamente variabile in base al tipo di utilizzo che dovrete fare delle vostre calzature. Nel caso stiate pensando di virare su un prodotto versatile, perfetto anche per essere indossato quotidianamente, è piuttosto sensato optare per la pelle che è un materiale molto resistente. Nel caso puntaste verso calzature più specifiche, tenere in considerazioni materiali particolarmente traspiranti può fare la differenza nella riuscita durante il vostro allenamento. Strettamente legata ai materiali c’è anche la linea e la forma del modello che includono molte altre caratteristiche tra cui resistenza, comodità e scarico del peso. Una protezione per la caviglia e la soletta in materiale viscoelastico contribuiscono allo stesso modo a rendere sia una camminata sia una corsa più piacevoli e sicure.

Alcune scarpe possiedono addirittura un gel interno studiato a questo scopo, pratico e con una resa e un effetto ammortizzante aggiuntivo. Inoltre, avere a disposizione lacci e stringhe per stringere con maggiore o minore forza il vostro piede, può offrire all’utente una chiusura adeguata e un’ottima tenuta nella fragile zona del collo del piede. Si tratta di una caratteristica fondamentale nel caso pratichiate sport quali il basket. Inoltre, esistono modelli che puntano a un forma molto elasticizzata, favorita dalla tela o da altri materiali leggeri, così da evitare la scomodità di dover continuamente legare e allentare le scarpe. Resistenza e durabilità sono quindi strettamente legati a materiali e modelli, oltre che al tipo di utilizzo che deciderete di fare del vostro acquisto.