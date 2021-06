Scarpe: le migliori offerte del Prime Day 2021!

Sebbene sia quasi terminato, il Prime Day 2021 continua a dare tante soddisfazioni a tutti coloro che hanno intenzione di rinvigorire il proprio guardaroba. Infatti, quest’anno Amazon sta inondando il suo portale con tantissime offerte rivolte ai capi d’abbigliamento, e in questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sulle migliori promozioni dedicate alle scarpe.

Il Prime Day di Amazon è un evento dedicato allo shopping, rivolto esclusivamente a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Per poter sfruttare le offerte riportate in questo articolo è necessario dunque sottoscrivere il piano annuale. Al seguente indirizzo troverete tutti i passaggi da seguire.

Come da tradizione per il portale statunitense, la lista delle scarpe in offerte è piuttosto lunga, variegata e coinvolge tantissimi articoli appartenenti ai migliori brand del mercato. Tuttavia, tra le tante disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto delle immortali Puma Smash V2, acquistabili attualmente ad un prezzo di partenza di ben 27,49€ (il più basso di sempre ndR).

In alternativa, potrete acquistare le scarpe Superga 2790 Acotw della linea Up And Down per donna, disponibili in questo momento ad un prezzo di partenza di 27,00€ (anch’esso il più basso di sempre ndR). Se invece siete alla ricerca di prodotti per la stagione autunnale/invernale, allora vogliamo proporvi le Timberland Euro Rock Hiker con un prezzo di partenza di ben 120,44€ con un massimo di 191,99€.

Chiaramente, oltre a questi tre articoli appena proposti, ci sono tanti altri prodotti in offerta, che potete consultare al seguente indirizzo in tutta la loro interezza, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice al vostro outfit. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo di seguirci ancora una volta su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

