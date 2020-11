Scegli 2 prodotti il terzo lo paghi 1 euro, parte Black Tris su ePrice

Mancano ancora diversi giorni prima di addentrarci nella nuova settimana e il Black Friday è quasi dietro l’angolo. ePrice però non sta con le mani in mano e ha lanciato una promozione che riteniamo davvero elettrizzante, dal momento che vi permetterà di acquistare un articolo a scelta a solo 1€, ma solo se aggiungerete al carrello un elettrodomestico e un prodotto tech tra quelli aderenti all’iniziativa.

Occasione quindi davvero imperdibile per coloro che avevano in programma di acquistare più di un prodotto. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, potete scegliere frigoriferi, lavatrici e forni elettrici e anche se la scelta non è vastissima in termine di numero, gli articoli selezionati sono alcuni dei migliori modelli realizzati dai brand più popolari, come ad esempio la lavatrice Samsung WW12R641U0M da ben 12 kg, un modello che fa della capacità di lavaggio uno dei suoi punti di forza. Proposta a 599,99€ invece di 1.333,31€, è il prodotto che gode il maggior sconto tra quelli disponibili nella categoria elettrodomestici e vanta alcune delle più recenti tecnologie disponibili oggi all’interno di una lavatrice, tra cui il motore Digital Inverter, che sfrutta dei solidi magneti che consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace, consumando meno energia rispetto ad un motore tradizionale.

Passando alla fase 2, ovvero quella dedicata ai prodotti tecnologici, potrete scegliere diverse smart TV e svariati computer, sia portatili che fissi. Tra questi vogliamo segnalarvi il televisore TCL 55C715 da 55 pollici, un modello realizzato da un brand probabilmente poco conosciuto al livello nazionale, ma uno dei più grandi a livello mondiale, capace di produrre smart TV all’avanguardia e paragonabili a quelle di marchi più blasonati, a prezzi però decisamente interessanti. Proposto a meno di 550€, questo modello vanta un pannello con tecnologia QLED in grado di garantire immagini mozzafiato, capaci di soddisfare anche l’occhio più attento. Inoltre, grazie ad Android TV, le funzionalità con le quali sbizzarrirvi saranno tantissime.

Arrivati all’ultima fase, entra in gioco quella che è la vera e propria promozione di questa iniziativa, dato che vi è possibile scegliere – ancora una volta – alcuni dei prodotti più interessanti, ma in questo caso al costo di solo 1€. Tra questi, è presente persino la PlayStation 4 Slim da 500GB che sicuramente farà gola a tanti appassionati, oppure il proiettore Epson EB-S41 3300 ANSI che ha un valore di ben 399,00€.

Tanti altri prodotti sono disponibili a 1€, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata e sfruttare questa promozione davvero interessante, imperdibile per molti altri.

