Scommessa Amazon: smartband in vari colori a meno di 8€!

Continua la nostra rassegna quotidiana dedicata alle offerte dell’Early Black Friday e, nel farlo, vogliamo ora proporvi un prodotto “scommessa”, ovvero un articolo che non abbiamo avuto modo di testare, e che è recentemente comparso tra le proposte del portale.

Per questo, come intuirete, non gode ancora di alcuna recensione o feedback da parte dei clienti del portale, tuttavia il suo prezzo è così accattivante che, considerando le politiche di reso dello shop (per altro attualmente estese fino al 31 gennaio 2022!), val comunque la pena di essere preso in considerazione.

Parliamo, infatti, di una piccola smart band, il cui form factor ricorda molto (ma molto) da vicino la più nota Mi Band di Xiaomi, e con un display che parrebbe, in termini di dimensioni e qualità, molto simile a quello della Mi Band 4. La cosa interessante? Parliamo di un prodotto che viene venduto ad appena 15,74€ e che, grazie ad un apposito coupon, può essere vostro con uno sconto del 50%, per un prezzo finale di appena 7,87€!

Non dovrete far altro che utilizzare il codice sconto UIBSMAVI al momento del pagamento, ed ecco che il prodotto verrà decurtato nel carrello del 50%, per quella che, ammettiamolo, è una cifra davvero ridicola, per altro priva di spese di spedizione qualora siate clienti Amazon Prime. Un affare conveniente, specie se si prendono in considerazione le poche, ma comunque interessanti, informazioni rilasciate dal produttore, che prometto monitoraggio cardiaco, molteplici funzioni di allenamento, e consultazione delle notifiche direttamente dalla band.

Considerando, inoltre, che le immagini del prodotto sembrano promettere un articolo gradevole nell’estetica, e che sono ben quattro le colorazioni disponibili (nero, blu, rosa e arancio), diremmo che per meno di 8 euro si può correre il “rischio” di effettuare l’acquisto, specie se non si è mai entrati in possesso di una smartband e si vuole cogliere l’opportunità di provarne una ad una cifra ridicola.

Ciò detto, non ci resta altro da fare che rimandarvi all’acquisto di questo “misterioso” prodotto ricordandovi anche che, qualora aveste voglia di fare un po’ di acquisti, Amazon è davvero ricchissimo di proposte in questi giorni, e pertanto val davvero la pena consultare l’immensa selezione di prodotti in sconto sul portale, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

