Sconti a partire dal 30% per l’abbigliamento natalizio da EMP

Ora che l’8 dicembre è passato, si è entrati nel vivo delle promozioni dedicate ai vari portali per Natale, ed anche su EMP per l’occasione sono iniziati una nuova serie di sconti che vi permetteranno di acquistare articoli natalizi con sconti che arrivano fino al 50%. Questa promozione, valida solo per un tempo limitato, si riferisce solo agli acquisti online e per questo vi consigliamo di approfittarne subito, così da poterla sfruttare per fare i regali di Natale, così da evitare di allungarsi troppo con i tempi di consegna.

I prodotti che stanno beneficiato maggiormente di questa promozione sono sicuramente i maglioni natalizi che in questi giorni sono tutti scontati almeno del 30%, con fantasie ispirate a tanti franchise cinematografici, dalla cultura pop o, come da abitudine del portale, anche dal panorama musicale di ieri o di oggi. Non mancano poi una selezione di vestaglie, pigiami ed altri capi d’abbigliamento con fantasie nerd e geek che possono diventare facilmente dei divertenti pensieri da far trovare sotto l’albero, come ad esempio il vestito Spider X-mas, che raffigura l’iconico logo di Spider-Man sopra un fiocco di neve.

In questo vasto catalogo di articoli natalizi in sconto su EMP è possibile trovare anche accessori per completare il proprio outfit come molti colorati cappelli, mutande e persino calzini dalle più disparate fantasie, infatti è possibile trovarne alcuni ispirati ai personaggi dello Schiaccianoci, per immedesimarsi con la magia delle feste. Infine sullo store di EMP è possibile acquistare un gran numero di articoli in promozione come le bellissime decorazioni a forma di sfera con rappresentati sopra i più amati personaggi Disney, oppure da altri franchise come quello di Harry Potter.

Insomma, avrete capito che i prodotti inclusi in questa promozione di EMP sono veramente molti e variegati, per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da vederli tutti. Prima di farvi perdere fra le profumazioni delle vostre prossime candele, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

