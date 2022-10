Se vi interessano PC e notebook da gaming, vi informiamo che il catalogo prodotti dello store ufficiale Acer è stato invaso quasi da centinaia di offerte, con sconti fino al 30% riguardanti, come detto, soprattutto i computer, settore in cui il noto produttore è leader ormai da anni, grazie a prezzi competitivi che li hanno permesso, nel 2009, di essere il secondo brand di personal computer più popolare al livello mondiale.

Acquistare dispositivi a marchio Acer significa quindi mettere le mani su prodotti ottimi e in grado di soddisfare le esigenze quotidiane, da quelle di intrattenimento a quelle lavorative. Il catalogo Acer è pieno di articoli che vengono incontro a queste richieste e, come detto, avrete ora modo di portarveli a casa a prezzi stracciati, a patto che terminiate l’acquisto entro il 17 ottobre.

Gli sconti fino al 30% di questa promozione si traducono in tagli di prezzo fino a 500€, e il bello è che sono tanti i dispositivi a godere del massimo risparmio. Uno di questi è il Predator Helios 300, un notebook che fa della potenza di calcolo la sua arma vincente, in quanto dotato del potente Intel Core i9 11900H, una CPU che non si limita a spremere ogni singolo FPS nei vostri titoli preferiti, ma anche di terminare in pochi minuti processi di elaborazione che richiederebbero circa il doppio del tempo se venissero eseguiti da un computer dotato di meno core fisici.

Il resto della dotazione hardware è di primissimo livello, così come lo schermo da 15 pollici, che vanta una frequenza di refresh a 144 Hz, per non parlare poi della tastiera retroilluminata, con tanto di luci RGB. Lato video è presente una Nvidia RTX 3060, che completa quello che è un hardware di tutto rispetto, con 16GB di RAM.

Insomma, un notebook a cui non manca la potenza necessaria per permettervi di giocare e lavorare bene anche nei prossimi anni, il cui prezzo di 1.999€ viene ridotto a carrello a soli 1.499€. Come chicca finale, vi segnaliamo che potrete acquistarlo anche a rate, così come tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo, con zero interessi e con la possibilità di pagare con PayPal, in modo da facilitare la transazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito delle offerte, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!