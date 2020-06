Sconti di Primavera Amazon sugli accessori Kindle, Fire ed Echo!

Come un fulmine a ciel sereno arrivano gli Sconti di Primavera Amazon su alcuni dei più caratteristici e interessanti accessori di Kindle, Fire ed Echo. Si tratta di una promozione davvero succulenta, che farà la gioia di moltissimi appassionati e possessori di uno dei dispositivi targati Amazon. Lo sconto è applicabile attraverso il coupon “PRIMAVERA25”, ed è valido fino al prossimo 30 giugno 2020.

Ottenere lo sconto è davvero molto semplice:

Aggiungi gli accessori al carrello. Quando hai terminato gli acquisti, seleziona “Procedi all’acquisto”.

Sulla pagina “Pagamento”, inserisci il codice PRIMAVERA25 nel campo “Buoni Regalo e Codici promozionali”.

nel campo “Buoni Regalo e Codici promozionali”. Nel “Riepilogo dell’ordine” apparirà la dicitura “Promozione applicata” e il prezzo dell’accessorio verrà ridotto del 25%.

Tra i tanti accessori disponibili nella pagina degli Sconti di Primavera Amazon troviamo un caricabatterie USB da 5 W, compatibile anche con la maggior parte dei dispositivi di altri produttori del settore, come tablet, e-reader e smartphone. Secondo le informazioni ufficiali, questo caricabatterie è adatto per l’utilizzo con il cavo Micro-USB, tuttavia è anche possibile collegarci un cavo USB-C.

Non mancano, inoltre, gli accessori più ricercati per i Kindle, ovvero le custodie in pelle oppure in tessuto, disponibili in vari colori come il bianco e il nero. Questi accessori permettono di proteggere il proprio dispositivo da botte o persino da cadute accidentali. Per i più fantasiosi, sono in sconto anche le custodie con varie fantasie.

N.B. Prima di procedere all’acquisto, assicurati di inserire il codice sconto “PRIMAVERA25”. L’offerta sarà disponibile fino al 30 giugno 2020.

Sconti di Primavera Amazon, la nostra selezione

