Sconti e offerte incredibili su Notebook e altri prodotti da Mediaworld!

Nonostante siamo in pieno Prime Day, le offerte impazzano anche da Mediaworld, che continua a sorprendere con le sue promozioni e suoi sconti. Con la sua promo XDays, valida fino al 23 Giugno, sono molte le offerte che abbracciano tantissime categorie, tuttavia quella spicca è relativa al Notebook Samsung Galaxy Book S, attualmente disponibile al prezzo di 729€ anziché 1229€, dopo un taglio netto di 500€.

Leggero e compatto, questo notebook dal design accattivante vi garantisce la mobilità di cui avete bisogno: l’elegante e solida scocca in metallo e la tastiera compatta offrono in tal senso una comodità senza precedenti e il tutto in meno di 1 kg! Samsung Galaxy Book S è dotato di un processore Intel Core i5, accompagnato da 8GB di Ram e da 256 GB di spazio di archiviazione SSD.

Dotato di un display touchscreen da 13,3” full HD, Samsung Galaxy Book S gode di una scheda grafica INTEL UHD Graphics condivisa. Parliamo di un notebook ideale per un uso quotidiano e tranquillo, soprattutto grazie alla sua batteria da 42 Wh che garantisce un’autonomia di ben 17 ore! Potrete pianificare le vostre attività, creare presentazioni, guardare i film e le vostre serie tv preferite senza interruzioni!

Insomma, avrete capito che un’offerta del genere è piuttosto allettante e piuttosto difficile da non cogliere, considerando le caratteristiche tecniche e le comodità offerte da questo dispositivo al suo prezzo di vendita estremamente conveniente! Detto questo, vi consigliamo di consultare la pagina della promo XDays di Mediaworld, cosicché possiate visionare tutte le altre offerte del portale. Infine, vogliamo ricordarvi di seguirci nei prossimi giorni in vista del Prime Day di Amazon, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

