Sconti e premi per il San Valentino di Huawei

Vi segnaliamo che, in occasione dell’ormai imminente San Valentino, si è fatta spazio in rete anche un’ottima proposta ad opera di Huawei, noto produttore di smartphone che, in occasione della festa degli innamorati, ha ben pensato di offrirci la possibilità di acquistare uno dei suoi migliori prodotti tecnologici, con un’iniziativa probabilmente senza precedenti. Non parliamo infatti dei soliti sconti, sebbene presenti, bensì della possibilità di ricevere, in alcuni casi, due articoli invece di uno!

Iniziative come queste non si vedono tutti i giorni, soprattutto quando si tratta di ricevere gratuitamente dispositivi di un certo livello, come lo smartwatch Huawei Watch GT2 da 42mm, che vi sarà spedito senza costi aggiuntivi qualora acquistaste lo stesso modello in variante da 46mm. Parliamo di smartwatch dal valore di quasi 300€ l’uno, di cui uno, come detto, sarà completamente gratis.

Con un’autonomia in grado di raggiungere 2 settimane, il Huawei Watch GT2 è uno smartwatch elegante realizzato con materiali degni di un dispositivo di fascia alta, nonché con tutta una serie di funzionalità che vi permetteranno di controllare il vostro stato di salute in tempo reale. Dotato di GPS, vanta un display AMOLED da 1,39 pollici perfettamente visibile sotto la luce del sole e non manca, ovviamente, della possibilità di rispondere alle chiamate e ascoltare la musica direttamente dallo smartwatch. Per quanto riguarda l’attività sportiva, potrete monitorarla a 360° grazie alla presenza di ben 15 discipline, oltre alla rilevazione continua del battito cardiaco, la quale su questo modello risulta precisa e affidabile.

Come anticipato, questa promozione vi offre innumerevoli possibilità di scelta. Tra le altre, vi segnaliamo quella dedicata agli auricolari Huawei FreeLace Pro, che godono dello stesso trattamento dello smartwatch citato sopra, ovvero riceverete due modelli al costo di uno. Come non citare, inoltre, il codice sconto A50EOFF, che vi permetterà di risparmiare 50€ su alcuni articoli superiori a 500€, a prescindere se siano già scontati o meno. In questo caso, però, non tutti i prodotti Huawei sono compatibili con la promozione, dal momento che i modelli su cui potrete beneficiare di questo ulteriore sconto sono i seguenti: MateBook X Pro 2020 (nella configurazione con Core i7 da 16GB+1TB), Matebook D 14 (nelle configurazioni con Ryzen 7 da 8+512GB e Core i5 da 8+512GB), Matebook 14 (nella configurazione Ryzen 5 da 16+512GB) e Mate 40 Pro.

Come avete avuto modo di constatare, le occasioni sono numerose e tutte diverse tra loro, motivo per cui suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata per scoprire quello che potrebbe essere il regalo perfetto da fare al vostro partner il giorno di San Valentino, giorno in cui Huawei e alcuni suoi partner metteranno a disposizione ulteriori promozioni esclusive sull'App Gallery.

