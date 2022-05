Se gli occhiali da sole sono per voi degli accessori d’abbigliamento molto importanti e non vedete l’ora che arrivi la bella stagione per indossarli, vi consigliamo di approfittare degli sconti estivi Bose che, oltre a proporre cuffie e altoparlanti portatili fino al 40% in meno, vi daranno la possibilità di acquistare occhiali da sole unici e con speakers integrati.

La proposta contiene anche una serie di prodotti ricondizionati, che potranno essere presi in considerazione da coloro che vogliono ottenere il massimo risparmio, e tra questi vi sono proprio svariati occhiali da sole. I più interessanti, a nostro giudizio, sono gli Bose Frames Soprano che, a un primo sguardo, sembrano dei normali occhiali eleganti e alla moda, ma integrano altoparlanti e microfoni che vi permetteranno rispettivamente di ascoltare musica ed effettuare chiamate, grazie anche alla connessione Bluetooth. Il prezzo originale di 279,95€ è stato tagliato di 100€ netti, consentendovi di acquistarli a 179,95€.

Grandi e vistosi, gli occhiali Bose Frames Soprano sono studiati per adattarsi a una vasta tipologia di forme del viso e, nonostante le loro grandi aste, non daranno fastidio alle orecchie. Questi modelli vi permetteranno di immergervi nella musica grazie al rivoluzionario design Bose Open Ear Audio, che farà sì che l’audio non venga disperso nell’ambiente, assicurandovi una qualità audio migliore di quella che si potrebbe immaginare da altoparlanti così piccoli, nascosti dentro alle aste.

I comandi touch, situati sull’asta di destra, saranno semplici da padroneggiare, dato che vi basterà scorrere il dito per regolare il volume e toccare due volte per accedere all’assistente vocale del telefono. Oltre che leggera e comoda, la montatura degli Bose Open Ear Audio è molto resistente, grazie a materiali come il nylon e l’acciaio, quest’ultimo presente ai cardini delle aste. Un’altra caratteristica che rende questi occhiali un prodotto da ammirare è il sensore di movimento integrato, che spegnerà automaticamente il dispositivo quando li togliete e rovesciate. A differenza di quanto si possa immaginare, l’autonomia vi assicurerà oltre 5 ore di utilizzo continuo, il che è davvero lodevole per un prodotto di questo genere.

Insomma, parliamo di occhiali da sole originali e ricchi di dettagli che vi permetteranno di sfoggiare un look davvero esclusivo. Ribadiamo che la promozione estiva di Bose vi darà la possibilità di risparmiare cifre importanti anche sulle più ricercate cuffie e soundbar, quindi non indugiate troppo e date subito uno sguardo alla pagina dedicata al seguente indirizzo.

