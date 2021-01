Sconti fino a 300€ per i saldi invernali di Acer!

Dopo le offerte natalizie, è ora il momento di scoprire i saldi invernali che, a partire da oggi, quasi sicuramente invaderanno i principali portali online. Ad essersi già mobilitato è lo store di Acer, che ha messo a disposizione parte del suo catalogo con sconti fino a 300€, dando l’opportunità agli utenti di acquistare alcuni dei suoi migliori notebook, monitor e accessori a prezzi interessanti fino al 25 gennaio, salvo esaurimento scorte.

Tra gli articoli che vantano lo sconto maggiore vi è il notebook Acer TravelMate P6 TMP614-51-G2 da 14 pollici che, una volta aggiunto al carrello, vedrà il prezzo crollare da 1.699,00€ a 1.399,00€. Cifra importante che anticipa che siamo di fronte ad un dispositivo di fascia alta, sia dal punto di vista delle prestazioni che dalle funzionalità integrate. Una delle caratteristiche più rilevanti che contraddistingue questo modello è sicuramente la possibilità di connettersi alla rete tramite eSIM, ovvero una sorta di SIM virtuale attivabile direttamente sul proprio dispositivo in pochi passaggi.

Questo permette ai possessori di Acer TravelMate P6 TMP614-51-G2 di potersi collegare a internet anche in quelle zone dove la normale ADSL è assente, sfruttando quindi la velocità del 4G LTE ovunque voi siate, senza la necessità di portarvi dietro chiavette o modem. Sebbene questo sia probabilmente un fattore importante per molte persone, vale la pena sottolineare anche il resto dei componenti interni, dato che è presente un potente processore Intel Core i7-10510U, 16GB di RAM e un velocissimo SSD da 1TB, nonché un brillante display touch con tecnologia IPS e risoluzione FullHD capace di offrire qualità elevate in tutte le condizioni.

Vincitore del Red Dot Award 2020, questo modello pesa solamente 1,1 kg e presenta uno chassis in lega di magnesio con spessore di 16,6 mm, nonché una cerniera in grado di estendersi fino a 180°, in modo da soddisfare le esigente anche di coloro che hanno la necessità di usare il notebook in condizioni particolari. Ottima l’autonomia, che vi assicurerà carichi di lavoro fino a 20 ore, così come la ricarica, la quale vi permetterà di raddoppiare lo stato della batteria in meno di 45 minuti o di ricaricare completamente il notebook in sole 2 ore.

Insomma, un notebook orientato fortemente ad un utilizzo aziendale e sicuro, come dimostra anche la presenza dello sblocco con impronta digitale e l’otturatore della webcam. Ovviamente, questo non è il solo ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutti gli altri sconti da 200€, 100€ e 50€. Detto ciò, vi consigliamo sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!