Sconti fino a 50€ su smartphone e smartwatch, ecco il codice da usare su eBay!

Ormai smartphone e smartwatch, per motivi diversi, sono diventati degli inseparabili compagni di viaggio e di vacanze. I primi sono ormai diventati indispensabili per immortalare ogni momento senza l’ingombro di una fotocamera, gli altri ci aiutano a tener traccia delle nostre attività, soprattutto in caso di lunghe passeggiate o gite in montagna. Spesso prima di partire per le vacanze estive si tende ad acquistare un nuovo smartphone o smartwatch in modo da garantirsi il massimo da questi dispositivi.

In nostro aiuto arriva questa nuovo promozione di eBay che permette, con l’utilizzo del codice sconto PITSMART21, di poter ottenere sconti fino a 50€ sull’acquisto di un nuovo smartphone o smartwatch tra quelli presenti nella pagina dedicata. La promozione è valida fino all’8 di agosto (o fino ad esaurimento scorte) e vi rimandiamo sotto per istruzioni e i termini di utilizzo del codice.

I prodotti compresi nella promozioni sono centinaia, e siamo sicuri che avrete modo di trovare quello più adatto a voi, sia che vogliate spendere cifre contenute, sia che vogliate un top di gamma. Tra i tanti prodotti disponibili ci teniamo a segnalarvene due. Il primo è l’Apple iPhone 12 mini 5G in versione 64GB, uno smartphone perfetto da avere sempre con se grazie alle dimensioni ridotte ed all’ottimo comparto fotografico, che vi permetterà di immortalare ogni momento delle vostre vacanze con la massima qualità. Grazie al codice sconto potrete acquistare questo smartphone aggiungendo uno sconto extra di 46€!

Se invece siete più votati all’avventura e preferite trascorrere le vostre vacanze in maniera sportiva, tra lunghe passeggiate e scalate in montagna, non potete fare a meno di un ottimo smartwatch che tenga traccia delle vostre prestazioni e dei tracciati che avete percorso. Perfetto per essere abbinato all’iPhone vi consigliamo quindi l’Apple Watch Serie 6 con GPS, uno smartwatch con tutte le caratteristiche essenziali per tracciare al meglio i vostri sforzi e monitorare il vostro stato di salute durante l’esercizio fisico. Utilizzando il codice sconto potrete acquistare questo smartwatch a soli 372 euro!

N.B.: vi ricordiamo che la promozione scade l’8 di agosto o fino ad esaurimento scorte, vi consigliamo quindi di affrettarvi per acquistare il prodotto che desiderate. Per usufruire dello sconto non dovrete far altre che utilizzare il codice PITSMART21 durante la procedura d’acquisto

Offerte smartphone

Offerte Smartwatch

Termini e condizioni

Il coupon è valido solo sui prodotti presenti nella seguente pagina : https://www.ebay.it/e/campagne-speciali/pitsmart21

: https://www.ebay.it/e/campagne-speciali/pitsmart21 Valore Coupo n: 8%

n: 8% Sconto Massimo : 50€

: 50€ Codice : PITSMART21

: PITSMART21 Utilizzi : 1 per ogni utente

: 1 per ogni utente Inizio : 26 Luglio ore 9:00

: 26 Luglio ore 9:00 Fine: 8 Agosto ore 23:59

