Sconti fino al 20% nella Performance Week di Lenovo

Vi segnaliamo che sullo shop ufficiale di Lenovo sono tornate le grandi offerte dedicate a chiunque sia alla ricerca di prezzi davvero vantaggiosi per l’acquisto di un ottimo portale a prezzi concorrenziali. Stiamo parlando di offerte che, come al solito, sono ottime per chiunque abbia necessità di munirsi di una macchina duratura e performante, che possa rispondere agevolmente a qualunque esigenza, sia essa di lavoro, di studio o anche solo per il tempo libero e l’intrattenimento.

Offerte che arrivano a scontare fino al 20% del prezzo originale, disponibili per altro anche su prodotti di fascia alta come il sempre eccezionale ThinkPad X1 Carbon di settima generazione, generalmente venduto a ben 2.059,00€, ed oggi ben al di sotto della soglia dei 2000 euro grazie alle offerte Lenovo, con cui il prezzo d’acquisto viene ribassato ad un più conveniente 1.873,69€.

Progettato per offrire prestazioni eccezionali, X1 Carbon ha uno spessore di soli 14,9 mm, inferiore del 6% rispetto al suo predecessore, e pesa solo 1,09 kg e grazie alla sua nuova batteria è in grado di offrire fino a 18,3 ore di autonomia, disponendo per altro di tecnologia di ricarica rapida RapidCharge, che garantisce una carica completa in pochissimo tempo. Basato su processori Intel Core di ottava generazione con fino a 16 GB di memoria, ThinkPad X1 Carbon garantisce potenza e prestazioni grazie al suo processore da 1,8 GHz capace di raggiungere fino a 4,6 GHz grazie alla tecnologia Turbo Boost, ed è pertanto consigliato a chiunque voglia avere tra le mani una macchina con cui poter lavorare agevolmente, senza mettere da parte gaming e tempo libero.

Insomma, un prodotto ottimo che è, in ogni caso, solo uno dei tanti proposti da Lenovo per questa tornata promozionale che, fino al prossimo 11 maggio, vi darà la possibilità di acquistare con sconti eccezionali quello che potrebbe essere il vostro prossimo notebook! A questo punto, come sempre, nel tentativo di agevolare i vostri acquisti abbiamo selezionato per voi quelle che riteniamo essere le offerte più interessanti, sebbene l’invito, ovviamente, sia comunque quello di consultare l’intera selezione di offerte Lenovo disponibili, così che possiate individuare da subito quella che è la proposta che più si confà alle vostre esigenze, ed alle vostre tasche. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. ricordati di inserire il codice sconto MAY5 nel carrello al momento dell’acquisto. Il codice sarà valido fino al giorno 11 maggio 2020.

La nostra selezione di prodotti

Sconti disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!