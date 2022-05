Se siete alla ricerca di trucco, trattamenti per il viso o profumi a dei prezzi imperdibili, vi consigliamo di dare uno sguardo allo store Douglas e alle numerose offerte disponibili solo fino al 19 maggio! Il sito ha infatti creato una sezione chiamata Spring Vibes, contenente moltissimi prodotti a marchio Clinique, Carolina Herrera o Shiseido a cui applicare due codici differenti dal valore del 20% e del 25% di sconto. Il coupon MAGGIO20 andrà utilizzato nel caso abbiate deciso di acquistare per un totale inferiore ai 69€ mentre MAGGIO25 potrà essere applicato aggiungendo al carrello articoli per un minimo di 69€ in su!

Potrete scegliere comodamente tra moltissime categorie, a partire da quelle dedicate al trucco occhi fino a Eau de Toilette a marchio Armani, Michael Kors, Paco Rabanne o Yves Saint Laurent. Una volta messo tutto nel carrello vi basterà copiare e incollare il coupon nel box apposito in fase di checkout e, in pochissimi minuti, avrete terminato i vostri acquisti con il massimo risparmio!

Douglas è uno dei principali retailers in Europa nel settore della bellezza, in continua crescita e con oltre 2.400 punti vendita in ben 21 paesi europei. L’azienda è conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità in ambito profumeria, cosmesi e cura della pelle, fornendo non solo un’ottima consulenza ma anche una gamma di articoli premium eccellente.

Con la promozione Spring Vibes in corso, potrete acquistare prodotti di brand luxury a prezzi fortemente ribassati. Tra le tante proposte, abbiamo deciso di segnalarvi in particolare uno dei set più validi per la cura della vostra pelle, ovvero l’Abeille Royale Discovery Set di Guerlain Paris, disponibile a soli 69,00€ dopo aver applicato lo sconto.

Si tratta di un cofanetto perfetto per rimpolpare e illuminare il vostro viso, soprattuto in questo periodo di forte esposizione al Sole. Contiene l’ Advanced Youth Watery Oil da 15 mL, la Lotion Fortifiante à la Gelée Royale da 15 mL, la Crème Jour da 15 mL e il Double R Renew & Repair Serum, ovvero ben 4 prodotti perfetti per una skincare completa. Il set unisce gli articoli più potenti di Guerlain per offrirvi una riparazione della pelle 9 volte più veloce grazie alla formula non grassa, composta al 95% di ingredienti di origine naturale.

L’articolo di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio dei numerosi prodotti che godono di sconti super validi, nel corso di questi giorni, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Douglas dedicata.

N.B. Ricorda di inserire il coupon MAGGIO20 o MAGGIO25 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

