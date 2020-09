Sconti fino al 30% su scarpe ed accessori da Amazon

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte quotidiane di Amazon dedicate alle tecnologia, vogliamo segnalarvi anche una serie di promozioni che riguardano le scarpe ed gli accessori presenti sullo store. Sul portale, infatti, sono iniziati alcuni grandi sconti che decurtano il prezzo anche del 30% su di una selezione di prodotti delle marche più famose e alla moda quali Adidas, Clarks, Dr. Brinkmann, Tommy Hilfiger e tanti altri.

La proposta è molto variegata, e spazia dalle scarpe sia per uomo che per donna, a vari accessori con cui migliorare il proprio look, includendo anche molta varietà di sneaker sportive e di modelli più eleganti che a prezzo scontato diventano un’occasione imperdibile, come quando si parla degli stivali Clarks Originals Desert Boots che oggi potrete acquistare ad appena 83,20€ anziché a 140,00€. È anche presente una selezione di articoli per bambini, con numerosi modelli di calzature in grado di soddisfare anche le esigenze dei neonati, come per gli stivaletti in gomma realizzati da Playshoes, utili per proteggere dalla pioggia e dal fango.

Tuttavia, come vi abbiamo anticipato, la promozione non riguarda le sole scarpe, ed include anche accessori come borse e portamonete, con proposte pensate per completare il proprio outfit con un tocco di personalità ed eleganza, esattamente come nel caso del portafoglio di Tommy Hilfiger Eton Pocket, e con i suoi eleganti dettagli in pelle nera ed i numerosi comparti per le tessere.

La scelta di articoli inseriti in questa promozione è veramente grande, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale, così che possiate trovare l'offerta migliore in base alle vostre esigenze.

