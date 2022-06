Se siete alla ricerca di prodotti per la cura della persona, come regolabarba, lamette o creme idratanti, vi interessarà sapere che, in questo momento, su Amazon sono disponibili delle offerte che includono prodotti di marchi come Gillette, King C. Gillette e Venus, con prezzi ribassati fino al 33%.

Si tratta di un’occasione certamente ottima anche se, va detto, si tratta di sconti a scadenza, di cui potrete beneficiare solo fino al prossimo 11 giugno, o comunque salvo esaurimento scorte. Le proposte tengono conto di tutto quello che serve per curare barba, viso e pelle, con articoli sia per uomo che donna. Ad attenderci ci saranno dunque rasoi, regolabarba, lamette e creme idratanti, essenziali per il benessere della pelle e per mantenere il tono di quest’ultima liscio e morbido, rendendo anche più semplice un eventuale make-up.

Se volete puntare al massimo risparmio, dovreste considerare il King C. Gillette Style Master, un regolabarba elettrico senza fili capace di rifinire e radere in modo preciso, veloce e pratico. Il prezzo di soli 26,99€ ritorna dopo svariati mesi, così come quelli di tanti altri prodotti dedicati alla cura della persona, sempre a marchio Gillette e Venus.

Oltre a radere e rifinire, questo dispositivo vi consentirà anche di regolare la barba attraverso l’ausilio di 3 pettini intercambiabili da 1, 3 e 5 mm, tra l’altro inclusi in confezione. Un prodotto versatile dunque, che si farà apprezzare per la sua lama 4D, caratterizzata da 2 rifinitori laterali e 2 zone di taglio centrali, per un taglio praticamente perfetto. Le lame rimarranno poi affilate per 6 mesi, consentendovi di non dover continuamente affrontare spese per l’acquisto di nuove lame.