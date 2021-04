Sconti fino al 33% sulle action figure di Cyberpunk 2077!

Archiviate le tipiche offerte Tech della mattinata, vogliamo ora segnalarvi che in queste ore su Just Geek è possibile trovare le action figure di Cyberpunk 2077 con sconti che arrivano a ribassare i prezzi fino al 33%! Questa promozione coinvolge tanti personaggi visti nel gioco realizzato da CD Projekt Red come V, Johnny Silverhand e tanti altri volti noti del titolo, facendo diventare questa iniziativa l’occasione perfetta per tutti i collezionisti del franchise di completare, o iniziare, la propria raccolta di statuine.

Nonostante sia uscito a settembre dello scorso anno, Cyberpunk 2077 ha raccolto un grandissimo numero di fan sin dall’annuncio, e questa collezione di action figure è un’occasione perfetta per i fan, con tante fedeli riproduzioni alte 18 cm, con numerose parti snodabili, base d’appoggio e con alcuni accessori per completare il personaggio, che potranno essere vostre ad appena 13,82€! Vi segnaliamo poi la presenza di una statua che ritrae Johnny Silverhand alta ben 30 cm, estremamente dettagliata, rappresentato in una posa estremamente realistica, mentre è intento a suonare la sua mitica chitarra elettrica, con tanto di braccio metallico in bella vista.

In questa selezione che coinvolge tutte le action figure non potevano mancare poi anche una selezione di Funko Pop! che hanno per protagonista sempre il personaggio di Keanu Reeves, tra cui anche quella della sua prima apparizione nel teaser trailer del gioco, inginocchiato mentre parla al protagonista senza occhiali da sole, disponibile a soli 9,22€.

Insomma, avrete capito che questa promozione di Just Geek contiene numerose chicche imperdibili per i fan di Cyberpunk 2077, per ciò il nostro consiglio è come sempre quello di visitare l’apposita pagina della promozione, così’ da trovare quella perfetta per voi.

Inoltre vi ricordiamo che oltre questa allettante iniziativa, sul portale di Just Geek è possibile acquistare in anteprima la nuova bellissima collezione d’abbigliamento PlayStation Core, la cui uscita è prevista per giugno. Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Just Geek, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!