Sconti fino al 35% per il Black Friday anche a Natale di Euronics!

Anche se il Black Friday è ormai passato da una settimana, da Euronics le grandi offerte del venerdì nero degli sconti continuano, e per l’occasione fino all’8 dicembre è possibile trovare una serie di articoli con offerte su smartphone, elettrodomestici per la cucina e dispositivi per la cura della casa con prezzi scontati fino al 35%. Una promozione certamente allettante, specie qualora foste alla ricerca di ispirazione per qualche idea regalo natalizia.

Di tutte le proposte di Euronics, quella che risalta di più ci intriga è quella relativa all’impastatrice Kenwood Kmix KMX750AR che per queste giornate potrà esser acquistata con ben 130€ di sconto, ossia a 269,00€! Come da tradizione Kenwood, questa impastatrice è l’ideale per coloro che amano sperimentare e stupire con ricette sempre nuove, grazie ad una potenza di 1000W, ideale per qualsiasi impasto. Con una struttura in metallo pressofuso elegante, la Kenwood Kmix KMX750AR si adatta a qualsiasi cucina e monta una ciotola capiente ben 5 litri completamente in acciaio inox, che consente di lavorare anche grandi quantità di impasto, oltre a possedere una comoda impugnatura così da poter essere maneggiata e spostata con estrema facilità.

Lo speciale movimento di Kmix KMX750AR permette di miscelare, amalgamare ed impastare al meglio gli ingredienti, e grazie all’utilizzo di accessori come la frusta K per i elementi morbidi, il gancio impastatore e la frusta a filo è possibile sbizzarrirsi in una moltitudine di preparazioni dolci e salate. Kmix KMX750AR è inoltre dotata anche di una particolare regolazione elettronica della velocità, in modo che l’impasto venga lavorato a velocità costante e senza sbalzi, e dispone inoltre di un sistema di sicurezza che impedisce all’elettrodomestico di lavorare con il braccio motore alzato.

E siamo solo all’inizio, perché le offerte di questo Black Friday a Natale proposto da Euronics sono ancora molte, motivo per cui il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, così da poterle consultare tutte entro l’8 dicembre. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo Euronics è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!