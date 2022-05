Se siete alla ricerca di un sistema di sicurezza in grado di darvi tranquillità mentre siete lontani da casa, per tenere d’occhio eventuali intrusioni o i vostri amici a quattro zampe, allora la promozione che Amazon propone sulle videocamere si sicurezza Blink è quello che fa per voi, perché vi permetterà di acquistarle con sconti fino al 38% sul loro prezzo di listino.

Parliamo di sistemi di videosorveglianza smart, adatti per interni ed esterni, che vi consentiranno di monitorare ogni angolo della vostra abitazione e interagire attraverso smartphone e tablet. Disponibili per un periodo di tempo limitato, questi sconti vi consentiranno di rendere più sicura la vostra casa ad un prezzo davvero conveniente!

Per approfittare della promozione è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata ai modelli in offerta per scegliere quello più adatto alle proprie necessità, che si tratti di monitorare l’esterno e fornire anche una luce per dissuadere i malintenzionati o che si voglia semplicemente controllare il movimento nei locali della propria abitazione, in particolare nel caso della presenza di animali o per mantenere un contatto diretto con un familiare che possa aver bisogno.

Tra le proposte vogliamo quindi segnalarvi la Blink Indoor, videocamera di sicurezza senza fili che permette di monitorare la propria abitazione sia di giorno che di notte, sfruttando la visione notturna ad infrarossi, garantendo un’utilizzo fino a due anni grazie alle batterie AA al litio incluse nella confezione. È possibile acquistare un pack da 4 videocamere al prezzo di soli 144,99€, con uno sconto del 37% sul prezzo di listino, il quale contiene anche tutti gli accessori necessari per una facile installazione in pochi minuti, su mobili o a parete, oltre che una pratica guida all’utilizzo

Utilizzando l’app Blink Home Monitor si riceve una notifica nel momento in cui viene rilevato un movimento, con la possibilità di registrare automaticamente le immagini, e sfruttando la funzione Live View si può interagire e conversare con chi è in casa utilizzando l’audio bidirezionale, ad esempio tranquillizzando il proprio animale domestico. Sfruttando invece i servizi Blink dedicati, è possibile monitorare facilmente diverse aree della casa, scegliere quali controllare e in che orario della giornata, archiviando i video nel cloud.

La promozione che Amazon dedica ai sistemi di sorveglianza Blink rappresenta quindi un’ottima occasione per acquistare a un prezzo conveniente degli strumenti estremamente utili a garantire la serenità nella nostra abitazione. Vi suggeriamo quindi di visitare la pagina dedicata il prima possibile, trattandosi di un’offerta a tempo limitato.

