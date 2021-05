Sconti fino al 39% su tanti elettrodomestici Hisense!

In mattinata vi abbiamo segnalato le ottime offerte relative ad alcune smart tv HiSense su Amazon, ma non abbiamo avuto modo di informarvi delle numerose occasioni relative anche a lavatrici, frigoriferi e forni elettrici del noto produttore esperto in apparecchiature elettroniche. Per una serie di giorni, infatti, Amazon propone una serie di prodotti a marchio HiSense a prezzi ribassati, migliorando ulteriormente il già ottimo rapporto qualità/prezzo che caratterizza i suoi elettrodomestici.

Come è facile intuire, sostituire il proprio elettrodomestico diventa molto più conveniente e lo dimostra la lavatrice Hisense WFGE80141VM, che è una delle tante, insieme ai frigoriferi, ad essere proposta a prezzo scontato. In questo caso, parliamo di un taglio del 28%, che vi permetterà di risparmiare ben 120€, dandovi la possibilità di acquistare questo specifico modello a soli 309,00€ invece di 429,00€.

Un ottimo prezzo per una lavatrice da 8kg, ma l’offerta è resa ancor più interessante visto che la Hisense WFGE80141VM è uno di quei modelli che riesce a fare la differenza rispetto a tante altre soluzioni dal costo simile ma meno famose. Ciò che sorprende è la rumorosità di soli 53dB che, all’atto pratico, vuol dire che sentirete un minimo di rumore proveniente dalla lavatrice solo se vi trovate nelle immediate vicinanze. La rotazione del cestello, invece, arriva fino a 1.400 giri al minuto, anch’essa superiore alla media, visto che molte soluzioni della stessa categoria si fermano a 1.200 o 1.000 giri al minuto. Come immaginerete, questo garantisce un ciclo di lavaggio più veloce, lavaggio che la Hisense WFGE80141VM svolge in modo impeccabile, rimuovendo non solo lo sporco ma anche gli allergeni dai vostri capi.

Detto ciò, vi ricordiamo che sono pochissimi i giorni in cui si potrà beneficiare di queste offerte targate HiSense, quindi non indugiate troppo, anzi, sarebbe preferibile che visitiate subito la pagina dedicata in modo da valutare rapidamente se occorre procedere all’acquisto di un prodotto o aspettare una prossima promozione. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!