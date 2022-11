Se siete alla ricerca di dispositivi di ottima fattura, ad alte prestazioni e incentrati sulla produttività, allora attendere il Black Friday potrebbe non essere necessario per risparmiare, soprattutto se è vostra intenzione acquistare una soluzione Lenovo. Sul proprio sito ufficiale, infatti, il noto produttore ha rilasciato i Cyber Sales, un’iniziativa volta a scontare fino al 40% l’intero catalogo, coinvolgendo notebook, tablet, monitor e accessori con cui sfruttare appieno questi dispositivi tech.

Non viene fatta alcuna menzione riguardo alla data di scadenza, pertanto è logico immaginare che le proposte rimarranno attive fino all’esaurimento scorte, e ciò significa che non dovreste indugiare troppo, onde evitare di lasciare agli altri la possibilità di accaparrarsi una delle soluzioni Lenovo a prezzi così vantaggiosi. Vi ricordiamo che Lenovo è anzitutto sinonimo di affidabilità, prima ancora di prestazioni e qualità, capace di realizzare prodotti adatti per aziende, per la fruizione di contenuti digitali e per chi vuole giocare in mobilità.

Se si escludono gli accessori, contraddistinti dalle percentuali di sconto più alte, il risparmio maggiore lo si otterrà acquistando il ThinkBook 15 Gen 2, un notebook da 15 pollici pensato per lavorare da remoto in modo confortevole ed efficiente, pertanto ottimo anche per studenti che preferiscono affidarsi a una soluzione di maggior prestigio, piuttosto che, ad esempio, a un semplice Chromebook.

Invece di 889,00€ basteranno 599,00€ per acquistarlo, prezzo che, come detto, potrebbe fare in modo che arrivino molte richieste, facendo esaurire rapidamente le poche unità rimaste disponibili. Per meno di 600€ vi porterete a casa un portatile con processore Intel di 11° generazione e SSD M.2 da 256GB, ma soprattutto un notebook che vanta il 100% della gamma colori sRGB, a testimonianza di come il brand punti a curare anche i minimi dettagli, garantendo immagini realistiche con colori e contrasto accurati.

La tipica qualità Lenovo la si nota ad occhio nudo anche sulla scocca del notebook che, oltre a vantare un design a due tonalità, gode di un rapporto schermo-area quasi del 90%, che si traduce in un’esperienza visiva coinvolgente, oltre che di un peso ridotto. Se siete particolarmente attenti alla sicurezza informatica, allora avete un motivo in più per acquistare il ThinkBook 15 Gen 2, dato che implementa il Trusted Platform Module, ossia un chip dedicato per la criptazione dei dati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Lenovo dedicata a questa promo, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che molti dispositivi sono prossimi all’esaurimento.

