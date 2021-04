Sconti fino al 40% sulle mascherine da Amazon!

Anche se le offerte di Primavera di Amazon sono terminate, il portale anche oggi continua ad avere un gran numero di occasioni su molte delle sue categorie di prodotti tra cui, come vi abbiamo raccontato in mattinata, anche diverse offerte relative alle smart TV Samsung. Adesso, però, vogliamo segnalarvi alcune offerte diverse dal solito, che vedono protagoniste le ormai immancabili mascherine da indossare per la nostra protezione dal COVID-19, con offerte che arrivano a superare perfino il 40% di sconto in alcuni casi.

Se lo scorso anno questi dispositivi di protezione individuale erano introvabili, e con tempi di consegna esagerati, adesso quasi tutti i prodotti presenti in questa selezione sono disponibili nell’arco di pochi giorni e, soprattutto, sono muniti di certificazione che ne verifica la qualità. Occasioni come questa, dunque, vanno colte al volo, visto che, nostro malgrado, dovremmo dipendere ancora molto dalle mascherine per proteggerci, in attesa che la campagna vaccinale prosegua la sua corsa.

In questa selezione di Amazon troverete mascherine di tutti i generi, pacchi formato risparmio di chirurgiche, FFP2 e persino le FFP3, come ad esempio quelle realizzate da MDL dove la convezione da 10 pezzi può esser acquistata scontata a 23,71€. Queste mascherine a 5 strati sono dotate di certificazione UE valida per batteri, polveri e pollini, rimuovono efficacemente l’aria che si accumula una volta indossata, rendendole la soluzione ideale per i lavoratori che devono portarle per ore.

Ogni mascherina MDL è poi confezionata singolarmente in una bustina, che può esser anche per riporla una volta terminato l’utilizzo, ed evitare quindi contaminazioni. Inoltre, per un maggior confort ed evitare i fastidi dietro le orecchie provocati da lunghe ore di utilizzo, in ogni confezione di mascherine MDL è presente di gancio con 3 possibili lunghezze, che permette di fissare gli elastici dietro la nuca.

Tanti sono le offerte su le varie tipologie di mascherine presenti su Amazon, e per questo il nostro consiglio quindi non può che essere quello di visitare la pagina relativa dell’iniziativa e trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità. Infine, vi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

