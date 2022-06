Se siete alla ricerca di un prezzo conveniente su elettrodomestici per la casa o la cucina che siano di qualità, e non avete troppe remore nell’acquistare articoli provenienti da brand emergenti (e perché dovreste?), allora sarete felici di dare un’occhiata a questa ottima offerta messa in campo da Amazon, relativa ai prodotti della spagnola Cecotec.

L’offerta è molto ampia, e include articoli come frullatori, friggitrici ad aria ed aspirapolvere robot, tutti accomunati da un prezzo di partenza che, di per sé, già esprime più che adeguatamente l’ottimo rapporto qualità prezzo, e che oggi si avvalgono anche di sconti fino al 47%!

Molti, dunque, sono i prodotti da tenere d’occhio ma, per quanto ci riguarda, visto il periodo ed il caldo asfissiante, vi diremmo odi approfittare di questa promo per acquistare lo splendido ventilatore a colonna della casa, visto il prezzo decisamente abbordabile di appena 56,90€, contro gli originali 89,99€, ed un risparmio netto del 37%.

Il perché è presto detto: con la sua potenza da 60 W, questo ventilatore è in grado di ventilare ottimamente anche una stanza di grande metratura, inoltre il suo motore in rame garantisce una grande resistenza all’usura, oltre che un’efficienza migliore rispetto a molte altre proposte sul mercato a parità di prezzo.

Integrante uno ionizzatore, questo ventilatore contribuisce anche a ripulire in parte l’aria circostante, sicché, pur non essendo paragonabile ad un vero e proprio purificatore, vi garantirà comunque una qualità dell’aria migliore rispetto alla concorrenza.

Controllabile tramite smartphone via Wi-Fi, ed equipaggiato sia con un comodo telecomando che con un pratico display LED, il ventilatore a colonna Cecotec dispone di 3 velocità e 3 modalità operative, che consentono di regolare l’intensità del flusso d’aria in base alle vostre necessità, e vista la sue buone caratteristiche, tra cui il succitato ionizzatore, è certamente una scelta ideale per chi, ad esempio, cerca un ventilatore da usare sia di giorno che di notte.

Insomma, parliamo di un prodotto ottimo e dal prezzo abbordabile che, in ogni caso, è solo uno dei tanti prodotti aderenti a questa promozione e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito dell’offerta, dando un’occhiata alla pagina Amazon dedicata alla promozione.

