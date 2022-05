Vi segnaliamo che in queste ore potrete acquistare su eBay una moltitudine di videogame per console a prezzi davvero ottimi, con sconti che, in certi casi, possono persino superare il 40%, confermando eBay come una delle migliori piattaforme dove acquistare videogiochi a prezzi stracciati!

La selezione è davvero estesa e variegata, ed include titoli un po’ per tutte le piattaforme, compresa la ricercatissima PlayStation 5 che, al netto della difficoltà di reperibilità, vanta già un parco titoli di tutto rispetto!

Tra i vari, impossibile allora non segnalarvi il divertente e affascinante Ghostwire Tokyo, ultima fatica di Tango Gameswork, team di sviluppo guidato dal Maestro dell’horror Shinji Mikami, già artefice della famosissima saga di Resident Evil.

Sviluppato come un dinamico action adventure in prima persona, Ghostwire Tokyo è un titolo che coniuga in modo intelligente esplorazione, combattimenti e narrazione, condendo il tutto con qualche jumpscare e con lo splendido immaginario del folclore giapponese, a cui attinge per dar vita alle mostruose creature che stanno invadendo Tokyo.

La città è infatti deserta, praticamente disabitata se non fosse per la presenza di mostruose creature che, in seguito ad un non meglio specificato cataclisma, sembrano essersi sostituite alla sfortunata popolazione della metropoli giapponese.

Nei panni di Akito, un giovane che parrebbe l’unico sopravvissuto in città, ed accompagnati dallo spirito di KK, un esperto (e defunto) cacciatore di demoni, avremo quindi il compito di esplorare Tokyo in lungo e in largo, facendoci strada tra mostri e amenità, e cercando di svelare quello che è il mistero che avvolge la città, dietro cui pare celarsi un misterioso e mistico criminale mascherato.

Arricchito da uno stile moderno e accattivante, Ghostwire Tokyo è un titolo esplorativo denso di attività e con una mappa generosa ma mai eccessiva, in cui i combattimenti magici si fondono ad un certo gusto per l’esplorazione di una Tokyo cupa e disabitata, ma incredibilmente affascinante. Il prezzo eBay? Soli 61,90€ per l’edizione PS5, per altro in rapido esaurimento vista la bontà del titolo e la sua recente uscita!

Ovviamente, Ghostwire Tokyo è solo uno dei tanti titoli in sconto in queste ore su eBay e, per questo, non c’è cosa migliore da fare che rimandarvi direttamente alla pagina che eBay sta dedicando a queste offerte gaming, così che possiate scegliere da soli quella che meglio si confà alle vostre esigenze ed ai vostri gusti.

