Se cercate piccoli elettrodomestici, uno dei posti più convenienti per acquistarli è su Amazon che, con l’arrivo di giugno, ha dato via a un vortice di offerte pazzesco, coinvolgendo merce di qualsiasi genere. Tra queste ci sono numerose soluzioni a marchio De Longhi, Braun e Kenwood, consultabili tutte sulla pagina dedicata a questo nuovo giro di offerte, i cui sconti arrivano fino al 44%.

La selezione prodotti è tra le più interessanti di quelle che abbiamo visto di recente, anche perché coinvolge un sacco di friggitrici ad aria e macchine per caffè, prodotti sempre molto ricercati. Un esempio di un elettrodomestico sul quale risparmiare cifre sostanziose è proprio la macchina per caffè automatica De Longhi Magnifica S ECAM22.110.B, il cui prezzo originale di 520,00€ è sceso a soli 299,00€, a seguito di un risparmio del 43%.

Quella da noi citata è una macchina per caffè automatica che potrà essere utilizzata sia con i chicchi che con la polvere di caffè, una caratteristica che, abbinata allo sconto, invoglierà tante persone ad acquistarla. Parliamo poi di un modello capace di offrirvi il piacere di bere un caffè come al bar, potendo scegliere sia l’espresso che il cappuccino. Le funzionalità prevedono 13 livelli di macinatura, un sistema di controllo avanzato che regola automaticamente la temperatura di preparazione del caffè e una modalità Eco. Da segnalare poi la presenza di un ripiano scaldatazze, simile a quello utilizzato nei bar, utile per consentire alla bevanda di mantenersi calda più a lungo.

A prescindere da quali siano i vostri gusti, la De Longhi Magnifica S ECAM22.110.B vi garantirà bevande perfette, grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, l’aroma, la temperatura e il chicco. Con il cappuccinatore, inoltre, potrete preparare una gustosa bevanda con schiuma di latte, accontentando così anche chi preferisce una bevanda saziante. Preparare il tutto non è mai stato così facile e il merito è della tecnologia One Touch di De Longhi che vi permetterà, con pochi clic, di impostare, avviare e salvare le vostre preferenze.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

