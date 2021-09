Sconti fino al 45% su tanti prodotti per la casa e la cucina by Shark e Ninja!

Su Amazon non ci sono soltanto le tipiche offerte del giorno, ma un mucchio di altre promozioni che siamo soliti segnalarvi non appena ne abbiamo l’occasione. Nelle ultime ore, il portale ha aperto le porte ad una tornata di offerte dedicata ad alcuni prodotti per la casa e la cucina a marchio Shark e Ninja, brand che raramente decidono di scontare i loro prodotti, i quali coinvolgono aspirapolvere, friggitrici e frullatori, ma anche articoli come padelle in alluminio.

Le offerte sono molto convenienti e dato che questi produttori di elettrodomestici tendono a mantenere i loro prezzi pieni, in stile Apple, capite bene che si tratta di un’occasione da non perdere, anche perché parliamo di prodotti ottimi come l’aspirapolvere senza filo Shark IZ201EUT, a cui viene letteralmente dimezzato il prezzo da 379,99€ a soli 208,00€. Parliamo di un aspirapolvere potente e capace di competere con i modelli più blasonati, dotata inoltre di accessori per rimuovere velocemente i peli di animali.

La parte frontale di Shark IZ201EUT è stata studiata per eseguire una pulizia profonda su tappeti e pavimenti senza la necessità di ricorrere a spazzole dedicate. Questo ovviamente la rende molto versatile, grazie anche alla possibilità di rimuovere completamente il tubo frontale e trasformarla in un comodo dispositivo portatile, permettendovi di raggiungere facilmente i posti più difficili. Ad ogni modo il tubo è flessibile, consentendovi di pulire sotto i mobili e di riporre l’apparecchio in poco spazio. Inoltre, la Shark IZ201EUT gode di un meccanismo che le permette di rimuovere peli e capelli automaticamente dalla spazzola, a prescindere se questi siano lunghi o corti, quindi non dovrete preoccuparvi di intervenire ogni volta per evitare che si formino i grovigli. Infine, bastano poche ore per ricaricarla e potrete eseguire una pulizia continua per ben 40 minuti!

