Sconti fino al 50% nella Games Week di ePrice

Dopo avervi proposto le consuete offerte del giorno dei principali portali, vi informiamo ora che su ePrice è in corso la Gaming Week, il cui termine utile per approfittare della scontistica terminerà il 27 giugno. Avrete quindi poco tempo per scoprire e magari acquistare alcune soluzioni da gaming a prezzi bassi, le quali includono notebook, monitor, memorie e persino componenti come processori e schede video, nonostante quest’ultime siano oggi quasi introvabili per ovvi motivi.

Ad ogni modo, una delle occasioni che riteniamo imperdibile riguarda il monitor da gaming MSI MAG274R da 27 pollici, il cui prezzo viene dimezzato dagli originali 399,98€ a soli 199,99€, mettendovi su un piatto d’argento un’offerta paragonabile, se non migliore, a quelle che vi abbiamo segnalato durante il Prime Day. Infatti, non serve molto per scoprire che la cifra richiesta per acquistare questo specifico monitor è attualmente una delle più basse della rete.

Dotato di un pannello IPS, il monitor MSI MAG274R saprà soddisfare le esigenze dei giocatori più esperti, che prediligono alte frequenze di aggiornamento senza rinunciare alla qualità delle immagini. Vi informiamo, infatti, che questa soluzione è in grado di essere settata fino a 144Hz e vanta una risposta di soli 1ms, caratteristiche che lo rendono uno dei migliori monitor da gaming della categoria. Per rendere le vostre sessioni di gioco ancora più fluide, potrete fare affidamento alla tecnologia FreeSync Premium, che vi permetterà di sfruttare appieno le vostre capacità di gioco nei titoli competitivi, dove sono richiesti tempi di reazione fulminei e un’ottima visibilità del nemico, senza che quest’ultimo lo si veda a scatti.

Offerte dunque davvero molto interessanti che, per questioni di spazio, vi invitiamo a scoprirle tutte direttamente sulla pagina dedicata, nonostante abbiamo riportato in calce quelle che consideriamo le migliori. Detto questo, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, non dimenticate di seguirci anche ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati a collezionare coupon, potete invece consultare la nostra pagina speciale.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

