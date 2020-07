Sconti fino al -50% nelle Offerte del giorno Unieuro

Anche se le grandi promozioni dei Summerd Days da Unieuro continuano, sullo store proseguono anche le abituali offerte del giorno. Tanti articoli fra smartphone ed elettrodomestici che troverete a prezzi fortemente scontati, con riduzioni che arrivano persino al -50% sul prezzo originale. Ci teniamo a ricordarvi che un’altro fattore importante dell’acquistare presso lo store Unieuro è che superati i 49,00€ di spesa, la consegna è gratuita.

Fra le molte offerte presenti in questa selezione vogliamo segnalarvi la presenza dello smartphone Samsung Galaxy A30s, che per oggi potrete trovare a soli 179,90€ contro i 259,90€. Questo smartphone combina le migliori tecnologie a livello di display, fotocamera e batteria offrendo un’esperienza senza precedenti. Le ampie proporzioni dello schermo Infinity-v da 6,4″ HD+, fanno in modo che la riproduzione delle immagini sia edge to edge, e grazie alla brillantezza della tecnologia super Amoled, i colori saranno rappresentati in maniera realistica. Il retro dello smartphone è caratterizzato da una scocca lucida che assieme ai bordi leggermente arrotondati, conferisce un design elegante e alla moda. All’interno invece troviamo 4GB di RAM e un sistema operativo Android Pie, che assieme al potente processore Octa-core assicurano elevate prestazioni per il dispositivo. Per quanto riguarda il comparto fotografico di Galaxy A30s, siamo di fronte ad una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 25 MP, fotocamera grandangolare ed una di profondità, mentre la fotocamera interna con i suoi 16 MP è in grado di realizzare magnifici ritratti. Dotato di una potente batteria da 4.000 mAh, questo smartphone è in grado di raggiungere rapidamente il 100% di carica grazie alla sua ricarica rapida da 15W.

Oltre al Galaxy A30s le offerte valide solo per oggi di Unieuro sono molte, per questo il nostro consiglio come sempre è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa in modo da trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di farvi perdere fra le tante offerte Unieuro, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

