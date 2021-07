Sconti fino al 50% per celebrare il nuovo sito di Unieuro

Se avete avuto modo di visitare le pagine di Unieuro in queste ore, avrete notato come il noto e-commerce abbia modificato pesantemente la veste grafica, rimodernandola in ogni sua parte. Forse non tutti, però, si sono accorti che, in occasione di questo cambiamento, il portale ha attivato nuovi e interessanti sconti su piccoli e grandi elettrodomestici, nonché su numerosi dispositivi smart e prodotti per la cura della persona, con decurtazioni di prezzo che arrivano fino al 50%.

Aumentano quindi le occasioni di acquisto, e dato che molti di voi partiranno per le vacanze, riteniamo imperdibile l’offerta relativa all’idropulsore Oral-B MD20 Oxyjet, che vi aiuterà a prendervi cura dei vostri denti e dell’igiene orale anche quando sarete fuori casa. Il suo prezzo originale di 99,99€ viene letteralmente dimezzato e fatto crollare a soli 49,99€, rendendola una delle migliori offerte di queste ore.

Perfetto se usato dopo lo spazzolino, l’idropulsore Oral-B MD20 Oxyjet sarà in grado di rimuovere i batteri che causano la placca, attraverso un sistema che mescola aria e acqua sotto forma di micro bollicine. Oltre a rimuovere i più piccoli residui di cibo, questo dispositivo avrà il compito di aiutare coloro che soffrono di disturbi gengivali, risolvendo ad esempio, o quanto meno alleviando, il fastidioso sanguinamento delle gengive, merito di tecnologie e approfonditi studi di Oral-B che, ricordiamo, è leader incontrastato nel settore dell’igiene orale.

Facilissimo da usare, dato che basterà premere un pulsante e al resto ci penserà l’idropulsore Oral-B MD20 Oxyjet, potrete comunque regolare la pressione dell’acqua fino a 5 livelli, così come la modalità di erogazione, la quale potrà essere settata come getto rotante o getto singolo concentrato. Insomma, un dispositivo che non dovrebbe mancare tra gli oggetti di coloro che vogliono la massima igiene orale, anche fuori casa.

