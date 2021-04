Sconti fino al 50% per la Festa della Mamma su ePrice!

In vista della Festa della Mamma che, come saprete, quest’anno arriverà il 9 maggio, iniziano già a fioccare online le prime promozioni, con tante idee regalo e sconti super convenienti su tanti prodotti. Tra questi, vi segnaliamo che anche su ePrice sono disponibili tante occasioni dedicate alle mamme, con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche del 50% a tanti articoli presenti sul portale come smartphone, accessori d’abbigliamento, attrezzi sportivi ed elettrodomestici da cucina. Il nostro consiglio a riguardo non può che essere quello di consultare la vasta selezione e trovare quindi l’idea regalo perfetta!

Insomma, la scelta è davvero molto variegata ma, fra tutte le proposte, vogliamo segnalarvi quella relativa alla piastra Dyson Corrale, un ottimo prodotto che in questi giorni potrete acquistare scontato di ben 200€ rispetto al suo tipico prezzo sulla piattaforma, ossia a 490,00€! Con le sue particolari lamine in lega di rame flessibili, questa piastra avvolge i capelli e, grazie al suo picco di calore massimo che non danneggia i capelli, riduce l’effetto crespo ed elettrostatico, il tutto mantenendo ottimi risultati di styling. Dyson Corrale ha poi la possibilità di impostare 3 diverse impostazioni di calore, così da essere perfettamente versatile in base alla lunghezza dei capelli e dello stile che si vuole realizzare.

Lungo l’impugnatura del Dyson Corrale, si può notare la presenza di un pratico schermo OLED, che permette di vedere informazioni essenziali della piastra come il livello della batteria o la temperatura di utilizzo, mentre poco più sopra è presente il tasto di chiusura di sicurezza, per riporre il dispositivo anche se è stato appena utilizzato. Inoltre, per una maggior sicurezza, dopo 10 minuti Dyson Corrale attiva il suo spegnimento automatico, e si disattiva.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia di Dyson Corrale, la batteria è in grado di resistere anche 30 minuti senza alimentazione, ma vi segnaliamo che è in grado di esser utilizzata anche una volta attaccata alla presa di corrente.

Insomma, oltre alla piastra Dyson Corrale, sono tante sono le idee regalo per la Festa della Mamma che troverete su ePrice, e quindi il nostro consiglio è, come sempre, quello di visitare la pagina dell’iniziativa, così da trovare l’occasione perfetta per voi. Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di ePrice, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Tutte le categorie di prodotti

