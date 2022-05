Con l’arrivo della bella stagione si avvicinano anche le calde giornate estive, piacevoli da godere all’aperto ma non sempre il massimo quando ci troviamo a passarle tra le mura domestiche. Per evitare di farsi trovare impreparati di fronte ai primi aumenti della temperatura, vi consigliamo di visionare la promozione che Leroy Merlin ha preparato su una selezione di condizionatori, ventilatori e raffrescatori, disponibili con sconti fino al 50%!

Gli articoli in offerta sono oltre 70, e spaziano dalle soluzioni più economiche e portatili a quelle dotate di funzioni smart, comprendendo anche installazioni da parete e soffitto, così come i condizionatori monosplit. Si tratta di prodotti estremamente utili in questo periodo, che potrete acquistare a prezzo ridotto fino al 30 maggio 2022, per questo vi consigliamo di sfruttare la promozione il prima possibile!

Con la sua offerta “Climatizzatori per una fresca estate”, Leroy Merlin propone una serie di soluzioni dedicate ad ogni esigenza, suddivise per categorie in modo da rendere estremamente semplice la vostra ricerca. Se state pensando di installare un climatizzatore per il vostro appartamento, troverete una sezione in cui è possibile filtrare le opzioni per numero di metri quadri coperti dal raffreddamento, che arrivano fino a 70mq. Se invece siete alla ricerca di un ventilatore per avere ristoro in ogni angolo della casa che ne abbia bisogno, potete selezionare i modelli più silenziosi semplicemente indicando il numero massimo di decibel emessi, così da assicurarvi il massimo del relax durante il riposo.

Tra le tante proposte troviamo anche degli eleganti ventilatori da soffitto, che grazie all’illuminazione integrata e la potenza di copertura fino a un’area di 40mq, rappresentano un ottima soluzione a lungo termine per le stanze in cui non è possibile installare un climatizzatore o sono troppo lontane per essere raggiunte dagli effetti dell’aria condizionata. È presente anche una selezione di raffrescatori estremamente convenienti, che grazie al raffreddamento ad acqua e i motori fino a 70W, possono essere posizionati nei vari locali per ottenere aria fresca senza utilizzare compressori o gas. Vi ricordiamo che tutti questi interessanti prodotti sono scontati fino al 50% per un periodo di tempo limitato.

Con questa promozione di Leroy Merlin avrete quindi la possibilità di arrivare all’estate nel modo migliore spendendo poco, potendo scegliere tra una selezione di prodotti delle migliori marche proposti a prezzi eccezionali. Vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata prima del termine dell’offerta, che avrà termine il 30 maggio 2022.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

