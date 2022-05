Se state pensando di acquistare una nuova smart TV e siete alla ricerca di un’offerta che vi permetta di scegliere un prodotto di qualità ad un prezzo conveniente, allora la promozione Yeppon che vi proponiamo oggi è proprio quello che fa per voi, perché vi offre una selezione di modelli di grandi brand scontati fino al 50%!

Gli articoli disponibili sono oltre 20 e offrono proposte adatte ad ogni esigenza, partendo dalle piccole TV LED da 24″ e risoluzione HD per arrivare alle smart TV da oltre 75″, dotate delle più avanzate tecnologie nella gestione delle immagini, spaziando tra marche come Samsung, LG e Panasonic. Tutti questi prodotti sono in offerta a prezzi eccezionali, ma solo fino al 29 maggio 2022!

Per cogliere al volo questa promozione valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, è sufficiente visitare la pagina dedicata, in cui troverete tutti gli articoli in sconto fino al 50%. Tra i prodotti in promozione vogliamo segnalarvi la fantastica smart TV Samsung QE65Q80AATXZT, disponibile in questa occasione al prezzo di soli 749,99€, con un risparmio del 58% rispetto all’originale prezzo di listino di 1.499,00€.

Parliamo di un modello dotato di pannello QLED da 65″, al cui interno troviamo il potente processore Neo Quantum 4K che, grazie ai suoi algoritmi di deep learning, è in grado di offrire scene ideali in ogni situazione, analizzando e rielaborando le immagini per ottenere sempre la migliore resa possibile, sfruttando al meglio la tecnologia Quantum HDR 32x per mostrare colori brillanti e realistici. In aggiunta, questa TV vanta un angolo di visione estremamente ampio, che in abbinata alla sua tecnologia antiriflesso permette di seguire perfettamente ogni film, programma e partita da qualsiasi punto della stanza in cui vi troviate.

La Samsung QE65Q80AATXZT sfrutta un audio dinamico che segue l’azione su schermo per dare forma a un suono tridimensionale avvolgente, ricreando le condizioni di ascolto ideali per tutti i presenti grazie alla sua capacità di adattarsi all’ambiente in cui è posizionata, che sia fissata ad un muro o appoggiata su un mobile. Anche i gamer potranno sfruttare al meglio le loro console, visualizzando immagini 4K e 120Hz con il supporto delle tecnologie di stabilizzazione dell’immagine come FreeSync Premium Pro, che offrono un gioco sempre fluido e con una bassa latenza.

La promozione Yeppon dedicata alle smart TV offre questo e tanti altri prodotti davvero interessanti, vi consigliamo quindi di visitare il prima possibile la pagina dedicata alle offerte per trovare la vostra TV ideale! Vi ricordiamo ancora una volta che la promozione scade il 29 maggio 2022 e gli articoli sono disponibili fino a esaurimento scorte. Se a questo aggiungiamo anche la possibilità di effettuare gli acquisti pagando in 3 rate a tasso zero grazie al servizio Klarna, queste offerte diventano davvero irrinunciabili!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

