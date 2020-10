Sconti fino al 50% su tantissimi libri nell’outlet Mondadori Store

Oggi vogliamo deliziare tutti gli appassionati della carta stampata con l’Outlet Mondadori: la nota casa editrice italiana propone infatti migliaia di libri di ogni genere letterario scontati fino al 50%. Con titoli dall’indubbio valore, è la promozione perfetta per chiunque voglia ampliare la propria librerica con con capolavori del passato, gialli, libri fantascientifici e, perché no, trattatazioni scientifiche.

Tra tutti questi libri in promozione, vogliamo suggerirvi un’autore capace di immaginare futuri paradossali o mondi paralleli densi di tecnologia e in grado di farvi vivere col fiato sospeso ogni singola parola da lui scritta: Philip K. Dick. Celebre per i suoi racconti come Il cacciatore di androidi, libro ispiratore di Blade Runner, e La svastica sul sole, che ha portato alla realizzazione della serie TV Amazon The Man in the High Castle, sullo store Mondadori troverete in promozioni libri meno altisonanti, ma che vi potranno far conoscere di più questo maestro del futurismo e della distopia vissuto nella meta del ‘900. Tra questi vogliamo suggerirvi Ubik, venduto a seguito dello sconto del 50% a 8,00€, racconta di un 1992 in cui lo spionaggio commerciale utilizza strumenti come la telecinesi e la telepatia e tratta tematiche come la privacy e la pervasività della tecnologia che quando venne scritto (oltre 20 anni prima dell’avvento del web) non erano minimamente immaginabili; eccezion fatta per la mente di Dick, ovviamente.

Ma alla pagina dedicata all'Outlet Mondadori ci sono oltre 27.000 libri scontati;

