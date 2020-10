Sconti fino al 50% su tantissimi prodotti da Geekbuying!

In occasione della festa di Halloween, anche il noto portale Geekbuying si aggiunge alla lista degli e-commerce ad aver lanciato promozioni dedicate a questo evento speciale, proponendo non solo articoli tipici come maschere e oggetti spaventosi, ma anche prodotti tecnologici, come droni, auricolari e smartwatch, con sconti che possono raggiungere anche il 50%, il tutto ovviamente valevole fino al 31 ottobre.

L’offerta che ci preme maggiormente segnalare in mezzo alla vasta gamma di prodotti è il Razer Viper Mini, un mouse gaming con luci RGB posizionate sia sul logo che nella parte inferiore. Proposto a soli 28,37€, un prezzo che riteniamo quasi imbattibile, non è il top di gamma del noto brand, ma è capace comunque di soddisfare le esigenze degli appassionati, grazie al sensore ottico da 8.500 DPI e alla presenza di 6 pulsanti programmabili.

Leggero e con un’impugnatura che si avvicina alla perfezione, il Razer Viper Mini si adatta a qualsiasi titolo e-sport ed è in grado di garantire un controllo assoluto in tutte le sessioni di gioco. I tempi di risposta non saranno più un problema, dal momento che occorrono solo 0,2 millisecondi dopo aver fatto clic per eseguire una determinata operazione, un tempo che lo colloca tra i migliori del settore.

Le offerte di Geekbuying sono molte ed ecco perché suggeriamo, come sempre in queste occasioni, di visitare la pagina dedicata all'iniziativa per scoprire cosa riserva il catalogo che, vi anticipiamo, è molto interessante.

