Sconti fino al 50% sugli orologi Michael Kors e Skagen per la Amazon Fashion Week

Dopo avervi segnalato le grande offerte della Amazon Fashion Week riguardo l’abbigliamento Amazon moda e sui prodotti della moda mare , è arrivato il momento di parlare dell’accessorio per eccellenza: gli orologi. Infatti sugli orologi Michael Kors e Skagen infatti sono stati applicati sconti che arrivano fino al 50%, una promozione veramente ghiotta se si considerano gli articoli esclusivi ed eleganti che vengono presi in oggetto.

Nell’offerta troverete articoli dai dettagli raffinati, come le rifiniture in oro rosa come oppure i massicci quanto eleganti quadranti in argento, dimostrando anche quanto la selezione scelta sia adatta sia per uomo che per donna. In particolar modo ci teniamo a segnalarvi la presenza dello smartwatch Mikael Kors Access, il dispositivo realizzato in collaborazione con Google che adesso potrà essere vostro all’incredibile prezzo di 213,00€ anziché 369,00€! Questo smartwatch offre una valida soluzione a chi cerca uno smartwatch dalle linee meno sportive e punta più alla raffinatezza dei prodotti Michael Kors, mantenendo le classiche funzioni classiche come GPS, Google play, monitoraggio del battito cardiaco e controllo notifiche. Inoltre, nonostante sia un prodotto realizzato da Google, il Michael Kors Access è compatibile con i dispositivi Apple con sistema e iOS 9.3 e con quelli Android con OS 4.4 o superiore.

Gli orologi della Amazon Fashion Week sono molti e variegati, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata dell'offerta in modo da trovare quello più in linea con i vostri gusti.

