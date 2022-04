Se siete alla ricerca di alcune raffinate decorazioni per la vostra casa, sarete felici di sapere che su Amazon sono attivi degli sconti fino al 50% su molti prodotti THUN dedicati al mondo Disney! Lo store ha infatti deciso di proporre al ribasso molti dei suoi articoli e, tra i tanti, abbiamo deciso di segnalarvi questa interessante sezione dedicata ad accessori a marchio THUN.

Le proposte sono davvero tantissime e saranno in grado di soddisfare ogni gusto e ogni budget, partendo dai classici soprammobili, fino alle shopper in tessuto e ai portafoto. Dato che si tratta di un’offerta limitata e non abbiamo modo di sapere fino a quando potrete sfruttarla, vi consigliamo di acquistare tutto ciò che vi interessa il prima possibile!

Thun è un’azienda italiana ampiamente conosciuta per la produzione di oggetti da collezione, figure in ceramica, porcellana, articoli da decoro per interni, accessori per la casa, donna, bambino e idee regalo di ogni genere. La collaborazione con Disney è un’occasione assolutamente imperdibile per gli appassionati, soprattutto ora che gli sconti toccano anche il 50%!

Se siete amanti di Topolino, le offerte a vostra disposizione sono tantissime, a partire dalla particolare shopper in cotone con il personaggio raffigurato frontalmente, fino al soprammobile formato piccolo dedicato alla sua apparizione nel classico dell’animazione Fantasia. In alternativa, le opzioni dedicate al mondo di Winnie The Pooh sono molto allettanti e non solo per i più piccoli. Tra le varie proposte infatti, c’è anche il dolcissimo porta foto in vetro, ceramica e delicati inserti in legno di pino.

